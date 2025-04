Le HCA se rapproche du maintien

Le HC Ajoie tape du poing sur la table et n'est plus qu'à une victoire du maintien. Les hockeyeurs jurassiens ont gagné 3-0 à Viège mardi soir et mènent désormais 3-1 dans cette série de barrage. Dominé dans le premier tiers-temps, le HCA est monté en puissance dans cette rencontre et a fait preuve de réalisme pour atténuer la détermination viégeoise. Pour la première fois de cette série, un acte n'est donc pas allé au-delà du temps réglementaire. Les Ajoulots peuvent valider leur maintien en National League ce jeudi lors de l'acte V à Porrentruy. Développement suit./mle