Des hommes en forme pour porter le HCA

Le HC Ajoie n’est peut-être plus qu’à quelques heures d’un gros « ouf » de soulagement. L’équipe jurassienne joue ce jeudi à 20h à l’acte V du barrage de promotion-relégation contre Viège. Alors qu’ils mènent 3-1 dans cette série, les hockeyeurs jurassiens ne sont plus qu’à un succès d’assurer leur avenir en National League. Il faudra toutefois encore se méfier de Haut-Valaisans coriaces et durs au mal. Pour prendre le dessus, les Ajoulots pourront s’appuyer sur leurs étrangers, mais aussi sur certains joueurs suisses qui ont endossé leurs responsabilités dans cette confrontation.





Devos et Honka en chefs de file, Schmutz et Robin affûtés

Malgré la répétition des efforts, les mercenaires du HCA continuent à être prolifiques. Le Québécois Philip-Michaël Devos compte déjà sept points dans cette série. Jonathan Hazen, Anttoni Honka et Pierre-Edouard Bellemare en ont comptabilisé quatre. Le défenseur finlandais Honka présente par ailleurs un plus-minus de +7, c’est dire l’influence du bonhomme sur cette série. Une partie de la légion helvétique se montre elle-aussi déterminante dans les deux zones de vérité. Offensivement, Reto Schmutz et Louis Robin ont réussi trois points chacun et cumulent un temps de glace considérable : près de 23 minutes pour Schmutz, près de 20 pour Robin, à mille lieux de leur temps de glace en saison régulière. Ils endossent des responsabilités et rendent légitime la confiance de leur coach. Le renfort de Bâle Cédric Aeschbach a déjà inscrit trois points et répond plutôt bien défensivement. Le capitaine Kevin Fey est lui-aussi exemplaire, en affichant un plus-minus de +6, lui qui n’hésite pas à aller au charbon et qui est un des Ajoulots les plus utilisés du haut de ses 34 ans. Enfin, devant les filets jurassiens, Damiano Ciaccio brille. Le dernier rempart ajoulot cumule 95,2% d’arrêt depuis ses débuts dans cette série. Une vraie muraille… /mle