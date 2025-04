Elvis Schläpfer rejoint le HC Ajoie. Trois joueurs prolongent

Le HC Ajoie a engagé l’attaquant de Berne Elvis Schläpfer pour la saison prochaine. Formé à Bâle et à Bienne, le centre de 24 ans, mesure 183cm pour 83kg. Le fils de Kevin Schläpfer, ex-entraîneur de Bienne, compte plus de 200 matches de National League. Au chapitre des prolongations, Kevin Bozon et Thibault Frossard se sont engagés respectivement pour une et deux saisons supplémentaires avec le HCA. Bastien Pouilly a vu son option pour la saison 2025/26 être activée, a annoncé le club jurassien ce mercredi.

Quant à Petteri Nummelin, il continuera d’évoluer en tant qu’assistant de l’entraîneur principal Greg Ireland. La légende du hockey finlandais a paraphé une entente de deux saisons avec le HC Ajoie. /comm-rce