Le HCA « plutôt » avec deux défenseurs étrangers

Il y aura de l’évolution dans l’alignement défensif du HC Ajoie. Invité de notre chronique « La Bande du jeudi », le président du club jurassien de National League de hockey sur glace Patrick Hauert a déclaré que le HCA allait « plutôt » commencer la saison avec sept étrangers, dont deux en défense. Pour justifier ce choix, il s’appuie sur les exemples d’Ambri, de Langnau et de Kloten qui ont choisi cette option, les Léventins évoluant même parfois avec trois mercenaires au sein de leur arrière-garde cette saison. « Un seul, ça devient un peu compliqué », justifie Patrick Hauert. Actuellement, le défenseur finlandais Anttoni Honka est sous contrat pour la saison prochaine. Il reste donc une place à pourvoir. Des pistes concrètes existent pour occuper ce deuxième poste de défenseur étranger, selon Patrick Hauert qui n’en dira pas davantage pour le moment.





L’avenir de Pierre-Edouard Bellemare toujours en suspens

Si Patrick Hauert confirme que le HC Ajoie souhaite conserver son centre français Pierre-Edouard Bellemare, l’entente n’est pas encore signée. Le Tricolore réfléchit à son avenir. Il avait souvent tiré un parallèle entre la fin de sa carrière et les Jeux olympiques de 2026 pour lesquels il aimerait évoluer avec l’équipe de France. Actuellement, les Tricolores sont qualifiés pour ces joutes, mais leur participation dépend d’un éventuel repêchage – ou non – de la Russie. Selon Patrick Hauert, Pierre-Edouard Bellemare a été clair par rapport à une éventuelle prolongation avec le HCA en avouant que son option était Ajoie s’il continuait à jouer au haut niveau. Le puck est donc dans le camp du Français qui joue un rôle prépondérant sur la glace, mais aussi dans le vestiaire, selon le président du club.





Quid de Cédric Aeschbach ? Kilian Mottet de retour ?

Deux autres dossiers ont été évoqués par Patrick Hauert lors de « La Bande du jeudi ». Le président ajoulot a confirmé l’intérêt du HC Ajoie pour le jeune défenseur de Bâle Cédric Aeschbach qui a renforcé les « jaune et noir » dans le barrage contre Viège et qui y a fait bonne impression. « Il a encore un contrat à Bâle, mais ce sont des choses qui pourraient éventuellement se discuter », indique Patrick Hauert, qui ajoute que ce dossier mettra encore quelques semaines avant de se décanter. Ce dernier a aussi répondu à la rumeur qui mène à Kilian Mottet. L’attaquant est sous contrat à Fribourg jusqu’en 2027, or sa situation est compliquée, lui qui a peu joué cette saison. Le président du HCA indique que l’ailier dispose d’un contrat qui court jusqu’à 2027 avec les Dragons et qui est « relativement onéreux ». Patrick Hauert affirme que le club jurassien s’est positionné pour reprendre une partie du contrat si Fribourg était disposé. « Si on avait la possibilité de le ramener à Ajoie, on le ferait demain matin », conclut Patrick Hauert. /mle