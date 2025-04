Yonas Berthoud : « Je suis très excité »

Il voit son arrivée à Porrentruy comme une nouvelle étape dans sa carrière. Yonas Berthoud a récemment activé sa clause pour rejoindre le HC Ajoie en National League de hockey sur glace. Il patinera donc à la Raiffeisen Arena la saison prochaine. Le jeune hockeyeur de bientôt 25 ans est convaincu que « c’est le bon moment pour monter » après avoir cumulé 33 points en 45 matches de saison régulière en Swiss League avec Sierre la saison passée, club avec lequel il patine depuis cinq saisons. Yonas Berthoud a d’ailleurs toujours évolué dans la région valaisanne, son « cocon », comme il le dit lui-même. Il a saisi l’opportunité ajoulote, car « ce n’est pas toutes les années qu’on peut monter d’une ligue », selon lui. Il se dit « très excité » à l’idée de rencontrer ses nouveaux coéquipiers et son nouvel environnement de travail.





Il veut trouver sa place

Même si Ajoie sera sa première expérience dans l’élite du hockey suisse, Yonas Berthoud ne vient pas en mode découverte. Il veut se faire une place dans l’alignement jurassien et il est convaincu d’en avoir les capacités : « Il n’y a pas beaucoup de défenseur offensif suisse. Il n’y a pas vraiment de joueur de mon profil » au HC Ajoie, indique-t-il, se comparant au Bâlois Cédric Aeschbach qui avait renforcé le HCA dans le barrage contre Viège. Yonas Berthoud dit qu’il veut s’imposer « le plus vite possible » dans le Jura. Le jeune défenseur ajoute encore qu’il n’a pas peur de rejoindre une équipe qui a terminé lanterne rouge du championnat pendant quatre saisons. « Il y a quelque chose à faire là-bas », martèle-t-il, convaincu qu’Ajoie « va grandir ». /mle