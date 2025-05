Le HC Ajoie va transpirer sous les ordres de Thomas Mourioux

Arrivé la semaine passée au sein du club, Thomas Mourioux est employé par le centre de performance et de thérapie Off-Field basé à Gland et mandaté par le HC Ajoie pour gérer la préparation physique des joueurs. « Ce partenariat nous permet de bénéficier de toute leur structure, de leur matériel et de leurs connaissances », explique le directeur administratif du HCA Kimmo Bellmann.

Après une longue saison, l’équipe jurassienne est donc de retour au travail un peu plus de trois semaines après son dernier match contre Viège et peut s’attendre à une préparation intensive, comme l’avait promis son entraineur Greg Ireland à la fin du dernier exercice. « Pour moi, tous les étés ont toujours été très durs. On sait que ce n’est jamais facile, on est prêt à ça, on est des professionnels et on va donner le maximum. Même si c’est la pause, c’est déjà un des moments clés pour la saison, il faut être à 100% », répond le gardien du HCA Benjamin Conz.