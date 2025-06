Julien Vauclair : « On a tout fait pour s’attacher les services de Kilian Mottet »

L’espoir de la venue d’un gros poisson suisse demeure au HC Ajoie. Ce n’est un secret pour personne, le club jurassien de National League de hockey sur glace travaille d’arrache-pied pour s’attacher les services du Fribourgeois Kilian Mottet. « La priorité, c’est Kilian Mottet », avoue sans détour le directeur sportif ajoulot Julien Vauclair à RFJ, en ajoutant : « Aujourd’hui, il n’y a pas vraiment de joueur suisse disponible avec le niveau de National League. Plusieurs joueurs m’ont été proposé mais pour moi, ce ne sont pas des priorités. »

S’il est prudent quant à l’issue du dossier Mottet, Julien Vauclair assure ne pas pouvoir faire beaucoup plus que ce qui a été entrepris : « On a été la première équipe à démontrer notre intérêt à Fribourg et aussi la première à faire notre proposition », indique-t-il en ajoutant avoir « tout fait » pour s’attacher les services de l’attaquant expérimenté, déjà passé par Porrentruy, notamment grâce au soutien du comité et de sponsors. Le dirigeant ajoulot est convaincu de l’apport que représenterait Kilian Mottet : « Chez nous, il pourrait retrouver une place importante et nous apporter ce petit truc en plus qui nous manque », conclut-il.