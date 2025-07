Comptes équilibrés et Conseil d’administration étoffé pour le HC Ajoie

Le fidèle public porte le HC Ajoie sur la glace mais aussi en coulisses. Les comptes du dernier exercice affichent un léger bénéfice de 50'740 francs, bénéfice qui s’explique en grande partie par les matches supplémentaires disputés en fin de saison à la Raiffeisen Arena. Le taux de remplissage de la patinoire bruntrutaine a par ailleurs affiché 90% la saison passée, ce que le président Patrick Hauert a tenu à souligner : « La saison a été éprouvante. (…) Les supporters sont des piliers de la résilience du club », a salué l’homme fort du HCA. Le Conseil d’administration a tenu à adresser « toute sa reconnaissance » au public. Les recettes des matches représentent d’ailleurs près de quatre millions de francs dans les comptes de l’exercice 2024/2025, soit 800'000 francs de plus que la saison précédente. Globalement, les produits ont augmenté de 6,9% en comparaison annuelle. Les charges, elles, ont aussi pris l’ascenseur et ont affiché une hausse de 6,1%. Cela s’explique notamment par une augmentation conséquente des frais de sécurité et de police. Lors de la saison 2023/2024, le Conseil d’administration du HC Ajoie avait présenté un déficit de 34'766 francs.





Du changement au Conseil d’administration

Le Conseil d’administration du HC Ajoie connaîtra du changement… et c’est presque une révolution. Les quatre membres actuels – actifs ensemble depuis plus de 20 ans – ont été reconduits pour trois ans. Patrick Hauert, Patrick Vernier, Claude Girardin et Thomas Schaffter seront accompagnés de deux nouvelles personnes. Pascal Meyer, fondateur de l’entreprise Qoqa, et Pascal Bourquard, directeur général de l’entreprise Biwi SA, rejoignent le navire. « Face à l’évolution constante des exigences, c’était un besoin », reconnaît Patrick Hauert qui est convaincu que ces deux entrepreneurs, par ailleurs fidèles sponsors du club, sauront insuffler une nouvelle énergie. D’autres personnes pourraient encore prochainement intégrer le Conseil d’administration pour répondre aux défis actuels, note encore le président du HCA. /mle