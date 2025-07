Adam Rundqvist de retour à Thurgovie

Adam Rundqvist signe un contrat en Swiss League. L’ancien joueur du HC Ajoie a retrouvé de l’emploi dans un club qu’il connaît bien. L’attaquant suédois à licence suisse rejoint Thurgovie. Il a paraphé une entente d’un an avec le club de hockey sur glace de deuxième division. Adam Rundqvist avait déjà joué cinq saisons avec la formation thurgovienne avant de venir dans le Jura. Le HC Ajoie avait annoncé en avril dernier qu’il ne comptait plus sur l’attaquant. L’ancien numéro 46 du HCA a joué 86 matches avec le chandail des « jaune et noir » pour un total de 10 points. /fwo