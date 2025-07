Niklas Friman a fait ses premiers pas à Porrentruy

Niklas Friman a pris ses quartiers à Porrentruy. Le nouveau défenseur finlandais du HC Ajoie est arrivé lundi dans le Jura, où il s’est installé dans un appartement du chef-lieu ajoulot, non loin d’où vivent ses coéquipiers finlandais avec lesquels ils semblent déjà avoir tissé des liens. Le hockeyeur de 31 ans – qui vivait dans la ville finlandaise de Tampere - a débarqué dans le Jura sans son épouse ni leur enfant qui le rejoindront prochainement.

Dans son premier entretien depuis son arrivée dans le Jura, Niklas Friman a déclaré à RFJ que ses premières impressions étaient « bonnes ». Le Finlandais apprécie la patinoire et trouve la ville de Porrentruy « très jolie », même s’il n’a pas encore eu beaucoup l’occasion d’y flâner. Il s’est aussi réjoui de l’accueil que lui ont réservé les joueurs ajoulots qu’il a déjà rencontrés ainsi que les membres de l’encadrement, « des gens qui se réjouissent que la nouvelle saison commence », selon lui. Niklas Friman apprécie aussi la convivialité qui règne dans le chef-lieu ajoulot, notamment parce que « les gens disent bonjour avec le sourire », admire-t-il.





Hâte que ça commence

Le HC Ajoie reprendra officiellement l’entraînement sur glace ce lundi. D’ici là, le champion du monde et olympique de 2022 aura déjà eu l’occasion à quelques reprises de chausser les patins pour griffer la glace jurassienne lors de séances facultatives. Il se réjouit surtout que les choses sérieuses commencent : « On m’a dit beaucoup de bien du championnat de Suisse. Je sais qu’il est de très bon niveau », admet le défenseur nordique qui espère amener de la stabilité défensive et de l’assurance dans les relances du HCA. Niklas Friman se réjouit aussi et surtout de découvrir l’ambiance de la Raiffeisen Arena : « J’ai hâte que les matches commencent. On a envie d’être vraiment compétitifs dans ce championnat. (…) J’ai entendu dire par mes nouveaux coéquipiers que l’ambiance était incroyable ici, qu’il y avait beaucoup de bruit. Et de futurs adversaires que je connais m’ont exactement dit ça aussi et ont ajouté que c’était difficile de jouer à Porrentruy », affirme-t-il avec des étoiles dans les yeux.





Une toute nouvelle expérience

Niklas Friman a évolué pendant 12 saisons dans le championnat finlandais. Il a aussi joué pendant deux exercices en KHL (avec Jokerit Helsinki) et pendant une saison en Suède. « Je suis très heureux d’avoir pu représenter de très bonnes équipes en Finlande, avec de très bons entraîneurs et de très bons joueurs. Maintenant, j’avais besoin d’un nouveau challenge dans un très bon championnat. Je suis très heureux de la manière dont se déroule ma carrière », souligne celui qui a aussi participé à deux Championnats du monde et aux Jeux olympiques de 2022. Niklas Friman a eu des responsabilités importantes ces dernières saisons. Il a notamment été capitaine lors des deux derniers exercices avec son équipe d'Ilves. C’est donc tout naturellement qu’il endossera un rôle de leader à Porrentruy : « Je parle beaucoup dans le vestiaire. Pendant les matches, j’essaie de rester le plus possible positif et de tirer les gens vers le haut », dit-il, en précisant qu’il est aussi quelqu’un qui aime bien rire et passer du bon temps avec ses coéquipiers. /mle