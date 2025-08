Fin de l'aventure pour Thibault Frossard et le HC Ajoie

Thibault Frossard ne portera plus les couleurs du HC Ajoie. L’attaquant de 32 ans et le club jurassien de National League de hockey sur glace ont décidé de ne pas poursuivre leur collaboration. L’annonce a été faite ce lundi soir par le HCA dans un communiqué. « À la suite d’échanges sincères entre Thibault Frossard et le staff technique ajoulot, il est apparu que la confiance réciproque n’était plus suffisante à une collaboration fructueuse », indique le HC Ajoie. Le club précise que « l’arrivée récente d’un attaquant d’envergure a également modifié les perspectives sportives du Jurassien sur ses terres ». Malgré un contrat en vigueur pour encore deux saisons, Thibault Frossard a ainsi exprimé son souhait de relancer sa carrière dans une structure qui pourra lui offrir davantage de temps de jeu. Le communiqué souligne que « les modalités administratives quant à cette fin de collaboration anticipée sont en cours d’élaboration ». Thibault Frossard est issu du mouvement juniors du HC Ajoie et a joué pour le club jurassien pendant 14 saisons consécutives. Le HCA tient à le remercier « sincèrement et très chaleureusement » et lui souhaite « plein succès pour la suite de sa carrière ». /comm-fco