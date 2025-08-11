Jeremy Wick à l’essai avec le HCA

L’attaquant de 36 ans a intégré le vestiaire ajoulot pour un essai de durée indéterminée. Ce ...
Jeremy Wick à l’essai avec le HCA

L’attaquant de 36 ans a intégré le vestiaire ajoulot pour un essai de durée indéterminée. Ce joueur polyvalent évoluait à Rapperswil ces dernières saisons.

Jeremy Wick portera le chandail ajoulot... en tout cas pendant les premiers matches de préparation. (Photo : SC Rapperswil-Jona Lakers) Jeremy Wick portera le chandail ajoulot... en tout cas pendant les premiers matches de préparation. (Photo : SC Rapperswil-Jona Lakers)

Un joueur d’expérience à l’essai à Porrentruy. Jeremy Wick participe dès ce lundi à la préparation du HC Ajoie pour la prochaine saison de National League de hockey sur glace. Selon le club jurassien, ce joueur polyvalent de 36 ans sera à disposition de l’entraîneur Greg Ireland pour les matches de préparation. Jeremy Wick évoluait la saison passée avec Rapperswil, équipe avec laquelle il a réalisé 14 points en 48 rencontres. Il a derrière lui 11 saisons passées dans l’élite helvétique avec Genève, puis Rapperswil.  Au total, il y a joué 484 rencontres et inscrit 221 points. /comm-mle


 

Fait partie du dossier «HC Ajoie»

