Jeremy Wick à l’essai avec le HCA

Un joueur d’expérience à l’essai à Porrentruy. Jeremy Wick participe dès ce lundi à la préparation du HC Ajoie pour la prochaine saison de National League de hockey sur glace. Selon le club jurassien, ce joueur polyvalent de 36 ans sera à disposition de l’entraîneur Greg Ireland pour les matches de préparation. Jeremy Wick évoluait la saison passée avec Rapperswil, équipe avec laquelle il a réalisé 14 points en 48 rencontres. Il a derrière lui 11 saisons passées dans l’élite helvétique avec Genève, puis Rapperswil. Au total, il y a joué 484 rencontres et inscrit 221 points. /comm-mle