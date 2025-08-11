Thibault Frossard rebondit au HCC

L’attaquant jurassien s’est engagé avec le HC La Chaux-de-Fonds, dans le championnat de Swiss ...
Thibault Frossard rebondit au HCC

L’attaquant jurassien s’est engagé avec le HC La Chaux-de-Fonds, dans le championnat de Swiss League.

Thibault Frossard portera les couleurs du HCC. (Photo : archives Georges Henz) Thibault Frossard portera les couleurs du HCC. (Photo : archives Georges Henz)

Thibault Frossard portera le maillot du HC La Chaux-de-Fonds. L’attaquant jurassien s’est engagé avec le club neuchâtelois de Swiss League de hockey sur glace. L’annonce a été faite par le HCC ce lundi matin. A 32 ans, Thibault Frossard va donc relever un nouveau défi dans une équipe ambitieuse. Il s'est engagé pour une saison.

La semaine passée, le HC Ajoie communiquait que sa collaboration avec le numéro 12 était terminée. Thibault Frossard est issu du mouvement juniors du HCA et a disputé 14 saisons avec la première équipe. Il a célébré deux titres de champion de Swiss League, une promotion en National League et une victoire en Coupe de Suisse avec les Vouivres. /comm-mle


Actualisé le

 

Fait partie du dossier «HC Ajoie»

Rubriques du dossier
Jeremy Wick à l’essai avec le HCA

Jeremy Wick à l’essai avec le HCA

Fin de l'aventure pour Thibault Frossard et le HC Ajoie

Fin de l'aventure pour Thibault Frossard et le HC Ajoie

Niklas Friman a fait ses premiers pas à Porrentruy

Niklas Friman a fait ses premiers pas à Porrentruy

Adam Rundqvist de retour à Thurgovie

Adam Rundqvist de retour à Thurgovie

Actualités suivantes

Jeremy Wick à l’essai avec le HCA

Jeremy Wick à l’essai avec le HCA

Hockey    Actualisé le 11.08.2025 - 09:52

Match de charité: les Suisses de NHL vendredi à Zurich

Match de charité: les Suisses de NHL vendredi à Zurich

Hockey    Actualisé le 07.08.2025 - 12:57

Deux retours au HCFM et trois prolongations

Deux retours au HCFM et trois prolongations

Hockey    Actualisé le 05.08.2025 - 20:30

Jimmy Vesey signe à Genève

Jimmy Vesey signe à Genève

Hockey    Actualisé le 04.08.2025 - 21:41

Articles les plus lus

Fin de l'aventure pour Thibault Frossard et le HC Ajoie

Fin de l'aventure pour Thibault Frossard et le HC Ajoie

Hockey    Actualisé le 04.08.2025 - 21:28

Jimmy Vesey signe à Genève

Jimmy Vesey signe à Genève

Hockey    Actualisé le 04.08.2025 - 21:41

Deux retours au HCFM et trois prolongations

Deux retours au HCFM et trois prolongations

Hockey    Actualisé le 05.08.2025 - 20:30

Match de charité: les Suisses de NHL vendredi à Zurich

Match de charité: les Suisses de NHL vendredi à Zurich

Hockey    Actualisé le 07.08.2025 - 12:57

Début de l’aventure pour le HCA cuvée 2025/2026

Début de l’aventure pour le HCA cuvée 2025/2026

Hockey    Actualisé le 04.08.2025 - 18:08

Fin de l'aventure pour Thibault Frossard et le HC Ajoie

Fin de l'aventure pour Thibault Frossard et le HC Ajoie

Hockey    Actualisé le 04.08.2025 - 21:28

Jimmy Vesey signe à Genève

Jimmy Vesey signe à Genève

Hockey    Actualisé le 04.08.2025 - 21:41

Deux retours au HCFM et trois prolongations

Deux retours au HCFM et trois prolongations

Hockey    Actualisé le 05.08.2025 - 20:30

Swiss Hockey Night: Sven Andrighetto honoré

Swiss Hockey Night: Sven Andrighetto honoré

Hockey    Actualisé le 31.07.2025 - 21:17

Arnaud Schnegg distingué

Arnaud Schnegg distingué

Hockey    Actualisé le 01.08.2025 - 09:06

Début de l’aventure pour le HCA cuvée 2025/2026

Début de l’aventure pour le HCA cuvée 2025/2026

Hockey    Actualisé le 04.08.2025 - 18:08

Fin de l'aventure pour Thibault Frossard et le HC Ajoie

Fin de l'aventure pour Thibault Frossard et le HC Ajoie

Hockey    Actualisé le 04.08.2025 - 21:28