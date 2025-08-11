Thibault Frossard rebondit au HCC

Thibault Frossard portera le maillot du HC La Chaux-de-Fonds. L’attaquant jurassien s’est engagé avec le club neuchâtelois de Swiss League de hockey sur glace. L’annonce a été faite par le HCC ce lundi matin. A 32 ans, Thibault Frossard va donc relever un nouveau défi dans une équipe ambitieuse. Il s'est engagé pour une saison.

La semaine passée, le HC Ajoie communiquait que sa collaboration avec le numéro 12 était terminée. Thibault Frossard est issu du mouvement juniors du HCA et a disputé 14 saisons avec la première équipe. Il a célébré deux titres de champion de Swiss League, une promotion en National League et une victoire en Coupe de Suisse avec les Vouivres. /comm-mle