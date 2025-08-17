Deuxième galop d’essai victorieux pour le HC Ajoie

Les hockeyeurs jurassiens ont dominé les Dragons de Rouen 5-3 dimanche à Porrentruy en match ...
Deuxième galop d’essai victorieux pour le HC Ajoie

Les hockeyeurs jurassiens ont dominé les Dragons de Rouen 5-3 dimanche à Porrentruy en match de préparation en vue de la reprise de National League.

Julius Nättinen a marqué pour le HC Ajoie dimanche en match de préparation. (Photo: archives Georges Henz) Julius Nättinen a marqué pour le HC Ajoie dimanche en match de préparation. (Photo: archives Georges Henz)

Le HC Ajoie signe sa deuxième victoire en quatre jours en match de préparation. Après avoir dominé Rapperswil jeudi, les hockeyeurs jurassiens de National League ont pris le meilleur 5-3 sur les Dragons de Rouen dimanche à Porrentruy. Avec Damiano Ciaccio dans les buts et avec plusieurs cadres laissés au repos, les « jaune et noir » se sont rapidement détachés pour mener 3-0 au quart d’heure de jeu, grâce à un doublé de Yonas Berthoud et un but de Killian Mottet. Les Normands, qui évoluent en première division française, ont recollé au score en marquant juste avant le premier thé, puis à deux reprises dans le deuxième tiers. Le HCA a fait la différence en fin de partie suite à des réussites de Julius Nättinen et de Killian Mottet à nouveau. La formation de Greg Ireland poursuit sa préparation dès mardi avec une rencontre face aux Tchèques du HC Dynamo Pardubice dans le cadre de la Coupe des Bains à Yverdon. /emu


Actualisé le

 

Fait partie du dossier «HC Ajoie»

Rubriques du dossier
Le HCA commence sa préparation par une victoire

Le HCA commence sa préparation par une victoire

La préparation du HC Ajoie à la sauce Thomas Mourioux

La préparation du HC Ajoie à la sauce Thomas Mourioux

Jeremy Wick à l’essai avec le HCA

Jeremy Wick à l’essai avec le HCA

Fin de l'aventure pour Thibault Frossard et le HC Ajoie

Fin de l'aventure pour Thibault Frossard et le HC Ajoie

Actualités suivantes

Le HCA commence sa préparation par une victoire

Le HCA commence sa préparation par une victoire

Hockey    Actualisé le 14.08.2025 - 21:27

Sandro Aeschlimann cinq ans de plus à Davos

Sandro Aeschlimann cinq ans de plus à Davos

Hockey    Actualisé le 14.08.2025 - 12:21

La préparation du HC Ajoie à la sauce Thomas Mourioux

La préparation du HC Ajoie à la sauce Thomas Mourioux

Hockey    Actualisé le 14.08.2025 - 09:00

L'ancien international Urs Bärtschi est décédé

L'ancien international Urs Bärtschi est décédé

Hockey    Actualisé le 11.08.2025 - 17:55

Articles les plus lus

Jeremy Wick à l’essai avec le HCA

Jeremy Wick à l’essai avec le HCA

Hockey    Actualisé le 11.08.2025 - 09:52

L'ancien international Urs Bärtschi est décédé

L'ancien international Urs Bärtschi est décédé

Hockey    Actualisé le 11.08.2025 - 17:55

La préparation du HC Ajoie à la sauce Thomas Mourioux

La préparation du HC Ajoie à la sauce Thomas Mourioux

Hockey    Actualisé le 14.08.2025 - 09:00

Sandro Aeschlimann cinq ans de plus à Davos

Sandro Aeschlimann cinq ans de plus à Davos

Hockey    Actualisé le 14.08.2025 - 12:21

Jeremy Wick à l’essai avec le HCA

Jeremy Wick à l’essai avec le HCA

Hockey    Actualisé le 11.08.2025 - 09:52

Thibault Frossard rebondit au HCC

Thibault Frossard rebondit au HCC

Hockey    Actualisé le 11.08.2025 - 16:23

L'ancien international Urs Bärtschi est décédé

L'ancien international Urs Bärtschi est décédé

Hockey    Actualisé le 11.08.2025 - 17:55

La préparation du HC Ajoie à la sauce Thomas Mourioux

La préparation du HC Ajoie à la sauce Thomas Mourioux

Hockey    Actualisé le 14.08.2025 - 09:00

Deux retours au HCFM et trois prolongations

Deux retours au HCFM et trois prolongations

Hockey    Actualisé le 05.08.2025 - 20:30

Match de charité: les Suisses de NHL vendredi à Zurich

Match de charité: les Suisses de NHL vendredi à Zurich

Hockey    Actualisé le 07.08.2025 - 12:57

Jeremy Wick à l’essai avec le HCA

Jeremy Wick à l’essai avec le HCA

Hockey    Actualisé le 11.08.2025 - 09:52

Thibault Frossard rebondit au HCC

Thibault Frossard rebondit au HCC

Hockey    Actualisé le 11.08.2025 - 16:23