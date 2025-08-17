Deuxième galop d’essai victorieux pour le HC Ajoie

Le HC Ajoie signe sa deuxième victoire en quatre jours en match de préparation. Après avoir dominé Rapperswil jeudi, les hockeyeurs jurassiens de National League ont pris le meilleur 5-3 sur les Dragons de Rouen dimanche à Porrentruy. Avec Damiano Ciaccio dans les buts et avec plusieurs cadres laissés au repos, les « jaune et noir » se sont rapidement détachés pour mener 3-0 au quart d’heure de jeu, grâce à un doublé de Yonas Berthoud et un but de Killian Mottet. Les Normands, qui évoluent en première division française, ont recollé au score en marquant juste avant le premier thé, puis à deux reprises dans le deuxième tiers. Le HCA a fait la différence en fin de partie suite à des réussites de Julius Nättinen et de Killian Mottet à nouveau. La formation de Greg Ireland poursuit sa préparation dès mardi avec une rencontre face aux Tchèques du HC Dynamo Pardubice dans le cadre de la Coupe des Bains à Yverdon. /emu