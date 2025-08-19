L'infirmerie du HCA bien remplie

Pas moins de huit joueurs à l’infirmerie au HCA. Le club de National League a transmis la liste détaillée de ses joueurs blessés ce mardi matin, en reconnaissant que nombre d’entre eux n’ont pas été alignés lors des deux premiers matches de préparation la semaine dernière. Un diagnostic sommaire ainsi que la date prévue de retour sur la glace figurent également dans la communication.