L'infirmerie du HCA bien remplie

Pas moins de huit joueurs à l’infirmerie au HCA. Le club de National League a transmis la liste détaillée de ses joueurs blessés ce mardi matin, en reconnaissant que nombre d’entre eux n’ont pas été alignés lors des deux premiers matches de préparation la semaine dernière. Un diagnostic sommaire ainsi que la date prévue de retour sur la glace figurent également dans la communication.
- Reto Schmutz : touché au haut du corps, évalué au jour le jour.
- Niklas Friman : touché au bas du corps, évalué au jour le jour.
- Jonathan Hazen : blessé au bas du corps, retour prévu courant septembre.
- Jerry Turkulainen : convalescence après intervention chirurgicale, retour prévu courant septembre.
- Thomas Thiry : convalescence après intervention chirurgicale, retour prévu courant octobre.
- Kevin Fey : touché au haut du corps, examens en cours, retour prévu courant novembre.
- Lilian Garessus : blessé au haut du corps, examens en cours, absence de durée indéterminée.
- Lorin Froidevaux : blessé au haut du corps, examens en cours, absence de durée indéterminée.
L’équipe ajoulote précise que le reste du contingent est à « l’entière disposition » de l’entraineur. /comm-jad