Le HCA coulé en 15 minutes par Pardubice

Après deux victoires lors des deux premiers matches de préparation, le HC Ajoie est cette fois tombé sur bien plus fort que lui. Pour leurs débuts dans la Coupe des Bains, les hockeyeurs jurassiens ont été giflés 6-0 par les Tchèques du Dynamo Pardubice mardi soir à Yverdon. Privé de huit joueurs blessés, avec Benjamin Conz devant les filets, le HCA a été plombé par son opération portes ouvertes en début de rencontre avec cinq buts concédés dans le premier quart d’heure ! Le score était déjà de 2-0 après 3’40’’ en faveur du finaliste des play-off du dernier championnat de République tchèque. Le Dynamo Pardubice a ajouté un sixième but en supériorité numérique peu après la mi-match tandis que plus rien n'a été marqué dans le dernier tiers. Le HC Ajoie tentera de relever la tête dans ce tournoi amical de pré-saison face aux Allemands de Bremerhaven jeudi (20h15) dans cette même patinoire d’Yverdon. /jpi