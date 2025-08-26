Le HC Ajoie renoue avec le succès en préparation

Pour son retour à la maison après deux défaites du côté d’Yverdon en Coupe des Bains (face à Pardubice et Bremerhaven), le HC Ajoie a renoué avec la victoire. Les hockeyeurs jurassiens se sont imposés 4-2 face à Bâle mardi soir en match de préparation à Porrentruy grâce à quatre buts marqués par des joueurs étrangers. Mené 1-0 après six minutes, le HCA a renversé la vapeur dans les six minutes qui ont suivies grâce à des réalisations de Julius Nättinen (8e), sur une passe décisive de Niklas Friman de retour de blessure, et Philip-Michaël Devos (13e). L’attaquant québécois s’est même offert un doublé à la 23e tandis qu’Anttoni Honka a parachevé le succès dans la dernière minute. Déjà sortie de l’infirmerie la semaine dernière, Reto Schmutz a participé à la rencontre. En revanche, Jonathan Hazen, Jerry Turkulainen, Thomas Thiry, Kevin Fey, Lilian Garessus et Lorin Froidevaux étaient toujours absents. Le HC Ajoie disputera encore deux matches de préparation, vendredi face à Genève-Servette et début septembre à Bienne avant le reprise de la National League le 9 septembre à Genève. /jpi