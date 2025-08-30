Pas de deuxième victoire de suite pour le HCA

Le HC Ajoie n’a pas pu résister face à Genève-Servette. En match amical à Porrentruy, les Jurassiens se sont inclinés 4-1. Ils ont dû composer avec de nombreuses blessures et seulement cinq étrangers. Mené après onze minutes de jeu, c’est Christophe Cavalleri qui a sauvé l’honneur du HCA, grâce à son premier but en jaune et noir contre son ancien employeur. Les Vouivres ont ensuite craqué en encaissant trois buts dans le deuxième tiers. Cette rencontre revêtait une importance particulière puisque les Aigles seront les premiers adversaires des Ajoulots en championnat le 9 septembre prochain. /mmt