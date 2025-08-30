Pas de deuxième victoire de suite pour le HCA

Les hockeyeurs ajoulots se sont inclinés 4-1 vendredi soir pour leur avant-dernier match de ...
Pas de deuxième victoire de suite pour le HCA

Les hockeyeurs ajoulots se sont inclinés 4-1 vendredi soir pour leur avant-dernier match de préparation. Ils accueillaient à Porrentruy Genève-Servette, leur premier adversaire de la saison en championnat.

Le HCA n'est pas parvenu à inquiéter l'armada Genevoise. (Photo : Keystone/Georgios Kefalas) Le HCA n'est pas parvenu à inquiéter l'armada Genevoise. (Photo : Keystone/Georgios Kefalas)

Le HC Ajoie n’a pas pu résister face à Genève-Servette. En match amical à Porrentruy, les Jurassiens se sont inclinés 4-1. Ils ont dû composer avec de nombreuses blessures et seulement cinq étrangers. Mené après onze minutes de jeu, c’est Christophe Cavalleri qui a sauvé l’honneur du HCA, grâce à son premier but en jaune et noir contre son ancien employeur. Les Vouivres ont ensuite craqué en encaissant trois buts dans le deuxième tiers. Cette rencontre revêtait une importance particulière puisque les Aigles seront les premiers adversaires des Ajoulots en championnat le 9 septembre prochain. /mmt


