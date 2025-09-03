Le HC Ajoie boucle sa préparation sur un succès à Bienne

Le HC Ajoie conclut sa phase de préparation sur une note positive. Les hockeyeurs jurassiens l’ont emporté 3-2 après les tirs au but sur la glace de leur homologue de National League du HC Bienne mercredi soir, à six jours de la reprise du championnat. Décimé par les blessures, le HCA s’est présenté à la Tissot Arena privé de huit joueurs, à savoir Christophe Cavalleri, Jerry Turkulainen, Kevin Fey, Jonathan Hazen, Thomas Thiry, Lilian Garessus, ainsi que Matteo Romanenghi et Louis Robin qui ont rejoint l’infirmerie ces derniers jours.





Le HCA a mené 2-0

L’équipe de Greg Ireland a ouvert le score après moins de cinq minutes de jeu, alors qu’elle n’avait pas encore cadré le moindre tir. Le but a été accordé à Jeremy Wick après un centre depuis l’arrondi d’Emils Veckaktins, poussé au fond de ses propres filets par Miro Zryd. Le HCA n’était pas malheureux après un premier tiers dominé par les Seelandais. Les « jaune et noir » ont même doublé la mise grâce à Kyen Sopa qui a trompé le gardien Harri Säteri en deux temps à la 32e. Mais, lors d’une rencontre qui n’a pas eu l’intensité que les deux formations devraient retrouver la semaine prochaine en championnat, les Jurassiens ont encaissé la réduction de l’écart à 35 secondes de la deuxième sirène, alors qu’ils évoluaient en infériorité numérique.

Le HCB a commencé la dernière période comme il a fini la précédente. Bénéficiant d’une nouvelle pénalité ajoulote, la formation de Martin Filander a égalisé à la 43e. Gaëtan Haas a trompé d’un tir du poignet dans la lucarne Noah Patenaude, qui a remplacé Damiano Ciaccio dans les filets des Vouivres pour le dernier « vingt ». Le capitaine biennois faisait son retour au jeu, 11 mois après avoir été victime d’une commotion. Ce but a donné un nouvel élan à l’équipe locale qui a poussé dans le 3e tiers. Dans une fin de match à suspense, les Ajoulots ont patiné durant cinq minutes d’affilée en supériorité numérique durant les dernières minutes de la partie, puis lors des premières de la prolongation, sans parvenir à marquer. Julius Nättinen et Kilian Mottet ont été les seuls à inscrire leur essai durant la séance des tirs au but pour offrir la victoire aux Jurassiens.