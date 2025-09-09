Le HC Ajoie logiquement battu en ouverture de saison

La loi du plus fort pour marquer le début de saison du HC Ajoie. L'équipe jurassienne s'est inclinée 5-3 à Genève, mardi soir, en ouverture de la saison de National League de hockey sur glace. Le HCA a passé beaucoup de temps à défendre dans cette rencontre face à un solide adversaire. S'ils ont mené au score contre le cours du jeu puis défendu leur acquis avec brio, les Ajoulots ont logiquement fini par craquer face aux assauts intenses et répétés des Aigles. Une fois mené, Ajoie n'est pas parvenu à inverser la tendance malgré deux buts marqués en fin de match. Développement à suivre./mle