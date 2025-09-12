Gaël Christe en renfort au HCA

Gaël Christe au chevet du HC Ajoie. Le défenseur jurassien de 21 ans portera les couleurs de son club formateur dès ce vendredi et pour une durée indéterminée dans le championnat de National League de hockey sur glace. Il est mis à disposition par le HC Bienne, qui pourra le rappeler à tout moment, pour pallier l’absence pour raisons médicales pour une durée indéterminée de Bastien Pouilly. « Le directeur sportif Julien Vauclair a dû activer son réseau en urgence afin que l’équipe puisse évoluer avec sept défenseurs face au ZSC Lions », selon un communiqué transmis vendredi matin par le HCA. /comm-emu