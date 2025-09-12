Gaël Christe en renfort au HCA

Le défenseur jurassien est prêté par le HC Bienne pour une durée indéterminée pour la suite ...
Le défenseur jurassien est prêté par le HC Bienne pour une durée indéterminée pour la suite de la saison de National League de hockey sur glace. Il doit notamment pallier l’absence de Bastien Pouilly, alors que le HCA joue son premier match à domicile vendredi soir.

Gaël Christe va troquer le maillot du HC Bienne pour celui du HC Ajoie pour une durée indéterminée. (Photo: Mauricette Schnider) Gaël Christe va troquer le maillot du HC Bienne pour celui du HC Ajoie pour une durée indéterminée. (Photo: Mauricette Schnider)

Gaël Christe au chevet du HC Ajoie. Le défenseur jurassien de 21 ans portera les couleurs de son club formateur dès ce vendredi et pour une durée indéterminée dans le championnat de National League de hockey sur glace. Il est mis à disposition par le HC Bienne, qui pourra le rappeler à tout moment, pour pallier l’absence pour raisons médicales pour une durée indéterminée de Bastien Pouilly. « Le directeur sportif Julien Vauclair a dû activer son réseau en urgence afin que l’équipe puisse évoluer avec sept défenseurs face au ZSC Lions », selon un communiqué transmis vendredi matin par le HCA. /comm-emu


Actualisé le

 

Fait partie du dossier «HC Ajoie»

