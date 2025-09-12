L’efficacité zurichoise aura eu raison de la volonté jurassienne. Le HC Ajoie a été battu sèchement 4-0 vendredi par les ZSC Lions pour sa première rencontre à domicile de ce nouveau championnat de National League de hockey sur glace. Devant 3'963 spectateurs, le HCA a été puni par le réalisme du champion en titre. Mené après huit minutes, Ajoie a surtout subi le jeu durant un deuxième tiers qui l’a vu concéder trois buts dont deux juste après de grosses opportunités jurassiennes./clo
Un champion trop solide pour Ajoie
La première à domicile du HC Ajoie se solde par un revers net. Les Jurassiens ont perdu 4-0 ...
RFJ
NHL: les Canadiens acquittés d'agression sexuelle pourront rejouer
Hockey • Actualisé le 12.09.2025 - 08:37
