Un champion trop solide pour Ajoie

La première à domicile du HC Ajoie se solde par un revers net. Les Jurassiens ont perdu 4-0 contre les ZSC Lions vendredi soir à domicile à Porrentruy et courent toujours après leur premier point du championnat.

Philip-Michaël Devos et le HCA ont souffert face à Zurich. (Photo: Georges Henz) Philip-Michaël Devos et le HCA ont souffert face à Zurich. (Photo: Georges Henz)

 L’efficacité zurichoise aura eu raison de la volonté jurassienne. Le HC Ajoie a été battu sèchement 4-0 vendredi par les ZSC Lions pour sa première rencontre à domicile de ce nouveau championnat de National League de hockey sur glace. Devant 3'963 spectateurs, le HCA a été puni par le réalisme du champion en titre. Mené après huit minutes, Ajoie a surtout subi le jeu durant un deuxième tiers qui l’a vu concéder trois buts dont deux juste après de grosses opportunités jurassiennes./clo


