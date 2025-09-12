Un champion trop solide pour Ajoie

L’efficacité zurichoise aura eu raison de la volonté jurassienne. Le HC Ajoie a été battu sèchement 4-0 vendredi par les ZSC Lions pour sa première rencontre à domicile de ce nouveau championnat de National League de hockey sur glace. Devant 3'963 spectateurs, le HCA a été puni par le réalisme du champion en titre. Mené après huit minutes, Ajoie a surtout subi le jeu durant un deuxième tiers qui l’a vu concéder trois buts dont deux juste après de grosses opportunités jurassiennes./clo

