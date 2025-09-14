Le HCA s'effondre à Davos

L'embellie a viré au cauchemar pour le HC Ajoie. Malgré une bonne première partie de match, l'équipe a été corrigée 6-0 dimanche après-midi à Davos. Si le HCA a manqué son entame et encaissé le premier but après 16 secondes de jeu, il a réagi et s'est procuré plusieurs occasions nettes sans parvenir à concrétiser. Tout s'est ensuite effondré dès la mi-match et le doublé d'Enzo Corvi. Le HCA a perdu pied dans cette partie et termine donc sa première semaine de compétition sans point et avec une correction. Il accueille Rapperswil mardi à Porrentruy pour une réaction. Développement suit./mle