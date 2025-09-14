Le HCA s'effondre à Davos

Le HC Ajoie a été étrillé 6-0 dimanche après-midi dans les Grisons.
Le HCA s'effondre à Davos

Le HC Ajoie a été étrillé 6-0 dimanche après-midi dans les Grisons.

Kevin Bozon bute sur le portier Luca Hollenstein lors du match entre le HC Ajoie et Davos. (Photo: KEYSTONE/Juergen Staiger) Kevin Bozon bute sur le portier Luca Hollenstein lors du match entre le HC Ajoie et Davos. (Photo: KEYSTONE/Juergen Staiger)

L'embellie a viré au cauchemar pour le HC Ajoie. Malgré une bonne première partie de match, l'équipe a été corrigée 6-0 dimanche après-midi à Davos. Si le HCA a manqué son entame et encaissé le premier but après 16 secondes de jeu, il a réagi et s'est procuré plusieurs occasions nettes sans parvenir à concrétiser. Tout s'est ensuite effondré dès la mi-match et le doublé d'Enzo Corvi. Le HCA a perdu pied dans cette partie et termine donc sa première semaine de compétition sans point et avec une correction. Il accueille Rapperswil mardi à Porrentruy pour une réaction. Développement suit./mle  


 

Actualités suivantes

Ajoie giflé aux Grisons

Ajoie giflé aux Grisons

Hockey    Actualisé le 14.09.2025 - 18:07

Carton plein des Romands

Carton plein des Romands

Hockey    Actualisé le 13.09.2025 - 22:21

Le HC Franches-Montagnes n’a pas fait dans la dentelle

Le HC Franches-Montagnes n’a pas fait dans la dentelle

Hockey    Actualisé le 14.09.2025 - 08:21

P.-M. Devos : « Vous n’imaginez pas à quel point ça me touche »

P.-M. Devos : « Vous n’imaginez pas à quel point ça me touche »

Hockey    Actualisé le 13.09.2025 - 10:00

Articles les plus lus

Orphelin de Suomela, Oksanen ne le vit pas mal

Orphelin de Suomela, Oksanen ne le vit pas mal

Hockey    Actualisé le 12.09.2025 - 23:01

P.-M. Devos : « Vous n’imaginez pas à quel point ça me touche »

P.-M. Devos : « Vous n’imaginez pas à quel point ça me touche »

Hockey    Actualisé le 13.09.2025 - 10:00

Carton plein des Romands

Carton plein des Romands

Hockey    Actualisé le 13.09.2025 - 22:21

Le HC Franches-Montagnes n’a pas fait dans la dentelle

Le HC Franches-Montagnes n’a pas fait dans la dentelle

Hockey    Actualisé le 14.09.2025 - 08:21

Orphelin de Suomela, Oksanen ne le vit pas mal

Orphelin de Suomela, Oksanen ne le vit pas mal

Hockey    Actualisé le 12.09.2025 - 23:01

P.-M. Devos : « Vous n’imaginez pas à quel point ça me touche »

P.-M. Devos : « Vous n’imaginez pas à quel point ça me touche »

Hockey    Actualisé le 13.09.2025 - 10:00

Un champion trop solide pour Ajoie

Un champion trop solide pour Ajoie

Hockey    Actualisé le 13.09.2025 - 10:12

Le HC Franches-Montagnes n’a pas fait dans la dentelle

Le HC Franches-Montagnes n’a pas fait dans la dentelle

Hockey    Actualisé le 14.09.2025 - 08:21

Lausanne se joue encore de Fribourg

Lausanne se joue encore de Fribourg

Hockey    Actualisé le 12.09.2025 - 22:05

Orphelin de Suomela, Oksanen ne le vit pas mal

Orphelin de Suomela, Oksanen ne le vit pas mal

Hockey    Actualisé le 12.09.2025 - 23:01

Un champion trop solide pour Ajoie

Un champion trop solide pour Ajoie

Hockey    Actualisé le 13.09.2025 - 10:12

Gaël Christe en renfort au HCA

Gaël Christe en renfort au HCA

Hockey    Actualisé le 14.09.2025 - 11:10