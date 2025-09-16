Le manque de réalisme et les erreurs plombent le HCA

L'équipe jurassienne a subi une quatrième défaite en ce début de saison. Elle a perdu 4-2 contre ...
L'équipe jurassienne a subi une quatrième défaite en ce début de saison. Elle a perdu 4-2 contre Rapperswil.

L'Ajoulot Emils Veckatkins manque un pénalty à la 8e minute de jeu. (Photo : Georges Henz) L'Ajoulot Emils Veckatkins manque un pénalty à la 8e minute de jeu. (Photo : Georges Henz)

Conquérant mais en manque de réussite, le HC Ajoie perd encore. Il a subi une quatrième défaite en autant de matches en National League de hockey sur glace. Mardi soir, il s'est incliné 4-2 contre Rapperswil à Porrentruy. Pourtant, les Jurassiens ont eu plusieurs occasions franches pour mener ou revenir dans cette rencontre mais le manque de réalisme les a poursuivis. En parallèle, Ajoie a fait de gros cadeaux qui l'ont plombé. Développement suit./mle  


 

