Le manque de réalisme et les erreurs plombent le HCA

Conquérant mais en manque de réussite, le HC Ajoie perd encore. Il a subi une quatrième défaite en autant de matches en National League de hockey sur glace. Mardi soir, il s'est incliné 4-2 contre Rapperswil à Porrentruy. Pourtant, les Jurassiens ont eu plusieurs occasions franches pour mener ou revenir dans cette rencontre mais le manque de réalisme les a poursuivis. En parallèle, Ajoie a fait de gros cadeaux qui l'ont plombé. Développement suit./mle