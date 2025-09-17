Arno Nussbaumer quittera Ajoie pour Langnau

A l’issue de sa deuxième saison dans le Jura, Arno Nussbaumer quittera le HC Ajoie l’été prochain pour rejoindre Langnau. Le défenseur de 22 ans s’est engagé avec les Tigres pour deux saisons annonce ce mercredi le club emmentalois de National League. Une information confirmée par le directeur sportif du HCA. « On aurait aimé le garder, mais le joueur m’a informé de son choix. C’est le business avec des contrats qui se signent de plus en plus tôt dans la saison », réagit laconiquement Julien Vauclair. Arrivé de Zoug en 2024 après un prêt réussi à La Chaux-de-Fonds, Arno Nussbaumer a fait partie des satisfactions ajoulotes lors de la saison écoulée avec cinq buts et cinq passes décisives en 50 matchs de saison régulière. /comm-jpi