Le HC Ajoie ne parvient pas à enchainer en National League de hockey sur glace. Il s'est incliné 2-1 après prolongation contre Kloten, trois jours après sa victoire contre Berne. Trop mou et peu inspiré, le HCA n'aura pas su se montrer incisif offensivement ce mardi soir. Il a toutefois chanceusement arraché la prolongation grâce à un but de Killian Mottet à une minute de la dernière sirène. Le bonheur aura été de courte durée. Less Aviateurs ont marqué le but décisif après 28 secondes de prolongation. Développement suit./mle
Le HC Ajoie arrache un point à Kloten
Malmené et dans ses petits patins, le HCA a réagi en toute fin de match mais a ensuite perdu ...
RFJ
Actualités suivantes
Articles les plus lus
Benjamin Conz : « Quand on est de côté, on a envie de jouer »
Hockey • Actualisé le 19.09.2025 - 08:21