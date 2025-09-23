Le HC Ajoie arrache un point à Kloten

Le HC Ajoie ne parvient pas à enchainer en National League de hockey sur glace. Il s'est incliné 2-1 après prolongation contre Kloten, trois jours après sa victoire contre Berne. Trop mou et peu inspiré, le HCA n'aura pas su se montrer incisif offensivement ce mardi soir. Il a toutefois chanceusement arraché la prolongation grâce à un but de Killian Mottet à une minute de la dernière sirène. Le bonheur aura été de courte durée. Less Aviateurs ont marqué le but décisif après 28 secondes de prolongation. Développement suit./mle