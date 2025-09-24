Oula Palve en renfort à Kloten

L’ancien attaquant du HC Ajoie s’est engagé avec le club zurichois de National League de hockey ...
Oula Palve en renfort à Kloten

L’ancien attaquant du HC Ajoie s’est engagé avec le club zurichois de National League de hockey sur glace.

Oula Palve va désormais porter le maillot de Kloten. (Photo : archives Georges Henz) Oula Palve va désormais porter le maillot de Kloten. (Photo : archives Georges Henz)

Oula Palve trouve un nouveau point de chute en National League de hockey sur glace. L’ancien attaquant finlandais du HC Ajoie s’est engagé avec Kloten jusqu’à fin novembre pour pallier la blessure du Canadien Brandon Gignac, selon une annonce faite mercredi. Oula Palve avait disputé le dernier exercice à Porrentruy où son contrat n’a pas été prolongé. Il avait aussi été prêté quelques semaines en cours de saison à Genève-Servette. /ats-emu


 

Fait partie du dossier «HC Ajoie»

Rubriques du dossier
Le HC Ajoie arrache un point à Kloten

Le HC Ajoie arrache un point à Kloten

Le HCA signe la victoire référence

Le HCA signe la victoire référence

Arno Nussbaumer quittera Ajoie pour Langnau

Arno Nussbaumer quittera Ajoie pour Langnau

Le manque de réalisme et les erreurs plombent le HCA

Le manque de réalisme et les erreurs plombent le HCA

Actualités suivantes

Lausanne, Genève et Fribourg vainqueurs

Lausanne, Genève et Fribourg vainqueurs

Hockey    Actualisé le 23.09.2025 - 22:33

Le HC Ajoie arrache un point à Kloten

Le HC Ajoie arrache un point à Kloten

Hockey    Actualisé le 24.09.2025 - 01:06

National League: Omark fait son retour en Suisse, à Lugano

National League: Omark fait son retour en Suisse, à Lugano

Hockey    Actualisé le 21.09.2025 - 12:23

Le HCA signe la victoire référence

Le HCA signe la victoire référence

Hockey    Actualisé le 21.09.2025 - 01:21

Articles les plus lus

Un nouveau carton pour le HC Franches-Montagnes

Un nouveau carton pour le HC Franches-Montagnes

Hockey    Actualisé le 20.09.2025 - 20:50

Le HCA signe la victoire référence

Le HCA signe la victoire référence

Hockey    Actualisé le 21.09.2025 - 01:21

National League: Omark fait son retour en Suisse, à Lugano

National League: Omark fait son retour en Suisse, à Lugano

Hockey    Actualisé le 21.09.2025 - 12:23

Le HC Ajoie arrache un point à Kloten

Le HC Ajoie arrache un point à Kloten

Hockey    Actualisé le 24.09.2025 - 01:06

Très solide, Lausanne écarte Rapperswil

Très solide, Lausanne écarte Rapperswil

Hockey    Actualisé le 19.09.2025 - 22:17

Un nouveau carton pour le HC Franches-Montagnes

Un nouveau carton pour le HC Franches-Montagnes

Hockey    Actualisé le 20.09.2025 - 20:50

Le HCA signe la victoire référence

Le HCA signe la victoire référence

Hockey    Actualisé le 21.09.2025 - 01:21

National League: Omark fait son retour en Suisse, à Lugano

National League: Omark fait son retour en Suisse, à Lugano

Hockey    Actualisé le 21.09.2025 - 12:23

NHL: Josi « à 100 % » lors de la reprise de l'entraînement

NHL: Josi « à 100 % » lors de la reprise de l'entraînement

Hockey    Actualisé le 19.09.2025 - 08:39

Très solide, Lausanne écarte Rapperswil

Très solide, Lausanne écarte Rapperswil

Hockey    Actualisé le 19.09.2025 - 22:17

Encore raté pour le HC Ajoie

Encore raté pour le HC Ajoie

Hockey    Actualisé le 20.09.2025 - 13:58

Un nouveau carton pour le HC Franches-Montagnes

Un nouveau carton pour le HC Franches-Montagnes

Hockey    Actualisé le 20.09.2025 - 20:50