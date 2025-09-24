Oula Palve en renfort à Kloten

Oula Palve trouve un nouveau point de chute en National League de hockey sur glace. L’ancien attaquant finlandais du HC Ajoie s’est engagé avec Kloten jusqu’à fin novembre pour pallier la blessure du Canadien Brandon Gignac, selon une annonce faite mercredi. Oula Palve avait disputé le dernier exercice à Porrentruy où son contrat n’a pas été prolongé. Il avait aussi été prêté quelques semaines en cours de saison à Genève-Servette. /ats-emu