HCA : rien ne sert de courir...

Malgré sa réaction, le HC Ajoie est tombé vendredi soir à Porrentruy. Il a subi la loi de Fribourg 5-2 dans le championnat de National League de hockey sur glace. Les Dragons ont enflammé la rencontre et ont étouffé un HCA dépassé pour mener 3-0 après un peu plus de 23 minutes de jeu. C'est à ce moment-là que les Jurassiens sont enfin sortis de leur tannière et ont élevé leur niveau de jeu. Le but de Yonas Berthoud à 5 contre 4 aura un peu relancé cette rencontre mais Ajoie a été incapable de capitaliser, avant d'ouvrir de nouvelles brèches. Insuffisant pour grapiller des points et pour quitter la place de lanterne rouge. Développement suit. /mle