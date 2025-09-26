HCA : rien ne sert de courir...

Étouffé par Fribourg en début de rencontre, le HC Ajoie a perdu 5-2, vendredi soir, à Porrentruy ...
HCA : rien ne sert de courir...

Étouffé par Fribourg en début de rencontre, le HC Ajoie a perdu 5-2, vendredi soir, à Porrentruy.

Le HC Ajoie et sa défense ont souffert contre Fribourg. (Photo : Georges Henz) Le HC Ajoie et sa défense ont souffert contre Fribourg. (Photo : Georges Henz)

Malgré sa réaction, le HC Ajoie est tombé vendredi soir à Porrentruy. Il a subi la loi de Fribourg 5-2 dans le championnat de National League de hockey sur glace. Les Dragons ont enflammé la rencontre et ont étouffé un HCA dépassé pour mener 3-0 après un peu plus de 23 minutes de jeu. C'est à ce moment-là que les Jurassiens sont enfin sortis de leur tannière et ont élevé leur niveau de jeu. Le but de Yonas Berthoud à 5 contre 4 aura un peu relancé cette rencontre mais Ajoie a été incapable de capitaliser, avant d'ouvrir de nouvelles brèches. Insuffisant pour grapiller des points et pour quitter la place de lanterne rouge. Développement suit. /mle


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Killian Mottet : « J’espère que je ne vais pas me tromper de maillot »

Killian Mottet : « J’espère que je ne vais pas me tromper de maillot »

Hockey    Actualisé le 26.09.2025 - 09:15

Le HCFM passe au prochain tour

Le HCFM passe au prochain tour

Hockey    Actualisé le 26.09.2025 - 06:49

Le HC Franches-Montagnes stoppé dans son élan

Le HC Franches-Montagnes stoppé dans son élan

Hockey    Actualisé le 25.09.2025 - 08:32

Oula Palve en renfort à Kloten

Oula Palve en renfort à Kloten

Hockey    Actualisé le 24.09.2025 - 11:37

Articles les plus lus

Lausanne, Genève et Fribourg vainqueurs

Lausanne, Genève et Fribourg vainqueurs

Hockey    Actualisé le 23.09.2025 - 22:33

Oula Palve en renfort à Kloten

Oula Palve en renfort à Kloten

Hockey    Actualisé le 24.09.2025 - 11:37

Le HC Franches-Montagnes stoppé dans son élan

Le HC Franches-Montagnes stoppé dans son élan

Hockey    Actualisé le 25.09.2025 - 08:32

Le HCFM passe au prochain tour

Le HCFM passe au prochain tour

Hockey    Actualisé le 26.09.2025 - 06:49

Lausanne, Genève et Fribourg vainqueurs

Lausanne, Genève et Fribourg vainqueurs

Hockey    Actualisé le 23.09.2025 - 22:33

Le HC Ajoie arrache un point à Kloten

Le HC Ajoie arrache un point à Kloten

Hockey    Actualisé le 24.09.2025 - 01:06

Oula Palve en renfort à Kloten

Oula Palve en renfort à Kloten

Hockey    Actualisé le 24.09.2025 - 11:37

Le HC Franches-Montagnes stoppé dans son élan

Le HC Franches-Montagnes stoppé dans son élan

Hockey    Actualisé le 25.09.2025 - 08:32

Le HCA signe la victoire référence

Le HCA signe la victoire référence

Hockey    Actualisé le 21.09.2025 - 01:21

National League: Omark fait son retour en Suisse, à Lugano

National League: Omark fait son retour en Suisse, à Lugano

Hockey    Actualisé le 21.09.2025 - 12:23

Lausanne, Genève et Fribourg vainqueurs

Lausanne, Genève et Fribourg vainqueurs

Hockey    Actualisé le 23.09.2025 - 22:33

Le HC Ajoie arrache un point à Kloten

Le HC Ajoie arrache un point à Kloten

Hockey    Actualisé le 24.09.2025 - 01:06