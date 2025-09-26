Killian Mottet : « J’espère que je ne vais pas me tromper de maillot »

L’attaquant du HC Ajoie retrouve Fribourg, son club de cœur, ce vendredi soir à Porrentruy ...
Killian Mottet : « J’espère que je ne vais pas me tromper de maillot »

L’attaquant du HC Ajoie retrouve Fribourg, son club de cœur, ce vendredi soir à Porrentruy. Emotions garanties !

Killian Mottet (n°71) veut jouer un mauvais tour à son ancien club et refaire vibrer la Raiffeisen Arena ce vendredi. (Photo : Keystone/Georgios Kefalas) Killian Mottet (n°71) veut jouer un mauvais tour à son ancien club et refaire vibrer la Raiffeisen Arena ce vendredi. (Photo : Keystone/Georgios Kefalas)

C’est un match que Killian Mottet avait coché dans son calendrier. Sa nouvelle équipe, le HC Ajoie, accueille ce vendredi son club de cœur, Fribourg-Gottéron, avec qui l’ailier a patiné pendant plus de dix ans. « L’avant-match, la préparation, ça va être spécial mais après, une fois sur la glace, on va mettre l’amitié de côté et tout faire pour remporter les trois points », coupe l’attaquant de 34 ans prêté au HCA par Fribourg et qui a marqué mardi son premier but sous les couleurs ajoulotes.

L’attachant élément offensif reconnaît qu’il abordera ce match avec beaucoup d’émotions mais aussi avec un esprit de revanche, lui qui n’a endossé qu’un rôle mineur la saison passée chez les Dragons. S’il veut montrer à son club de cœur qu’il a toujours les qualités pour régater en National League de hockey sur glace, il ne pourra pas effacer d’un simple revers de main tous ses riches souvenirs. « J’aurai beaucoup d’amis en face », souligne-t-il, en ajoutant que ce sera une situation inédite pour lui. Situation de laquelle il entend se distancier durant 60 minutes : « On ne sera plus vraiment amis pendant le match », sourit celui qui a porté le chandail de Fribourg pendant 684 matches. « J’espère que je ne vais pas me tromper de maillot », dit-il encore en rigolant et en assurant que ça ne sera pas le cas. 

Killian Mottet : « Je ne vais pas changer mon jeu parce qu’on joue contre Fribourg. »

Ecouter le son

Un premier but qui fait du bien

Il a fallu attendre le septième match pour voir Killian Mottet ouvrir son compteur avec le HC Ajoie. L’ailier a permis au HCA d’arracher la prolongation mardi à Kloten grâce à un « slapshot » imparable : « Ce but me fait du bien. Il peut agir comme un déclic », reconnaît l’attaquant qui indique que son acclimatation prend du temps mais que tout va dans le bon sens : « Cela ne se fait pas en un claquement de doigts », souligne-t-il, alors que son association avec Jonathan Hazen et Frédérik Gauthier lui plaît. « Je pense qu’on commence à avoir de bonnes habitudes. On essaie de mettre beaucoup d’énergie et de la vitesse », affirme le numéro 71 du HCA, bien décidé à faire en sorte que la Vouivre dompte le Dragon ce vendredi soir (match à vivre en direct sur RFJ dès 19h30). /mle


 

Fait partie du dossier «HC Ajoie»

Rubriques du dossier
Oula Palve en renfort à Kloten

Oula Palve en renfort à Kloten

Le HC Ajoie arrache un point à Kloten

Le HC Ajoie arrache un point à Kloten

Le HCA signe la victoire référence

Le HCA signe la victoire référence

Arno Nussbaumer quittera Ajoie pour Langnau

Arno Nussbaumer quittera Ajoie pour Langnau

Actualités suivantes

Le HCFM passe au prochain tour

Le HCFM passe au prochain tour

Hockey    Actualisé le 26.09.2025 - 06:49

Le HC Franches-Montagnes stoppé dans son élan

Le HC Franches-Montagnes stoppé dans son élan

Hockey    Actualisé le 25.09.2025 - 08:32

Oula Palve en renfort à Kloten

Oula Palve en renfort à Kloten

Hockey    Actualisé le 24.09.2025 - 11:37

Lausanne, Genève et Fribourg vainqueurs

Lausanne, Genève et Fribourg vainqueurs

Hockey    Actualisé le 23.09.2025 - 22:33

Articles les plus lus

Lausanne, Genève et Fribourg vainqueurs

Lausanne, Genève et Fribourg vainqueurs

Hockey    Actualisé le 23.09.2025 - 22:33

Le HC Ajoie arrache un point à Kloten

Le HC Ajoie arrache un point à Kloten

Hockey    Actualisé le 24.09.2025 - 01:06

Oula Palve en renfort à Kloten

Oula Palve en renfort à Kloten

Hockey    Actualisé le 24.09.2025 - 11:37

Le HC Franches-Montagnes stoppé dans son élan

Le HC Franches-Montagnes stoppé dans son élan

Hockey    Actualisé le 25.09.2025 - 08:32

National League: Omark fait son retour en Suisse, à Lugano

National League: Omark fait son retour en Suisse, à Lugano

Hockey    Actualisé le 21.09.2025 - 12:23

Lausanne, Genève et Fribourg vainqueurs

Lausanne, Genève et Fribourg vainqueurs

Hockey    Actualisé le 23.09.2025 - 22:33

Le HC Ajoie arrache un point à Kloten

Le HC Ajoie arrache un point à Kloten

Hockey    Actualisé le 24.09.2025 - 01:06

Oula Palve en renfort à Kloten

Oula Palve en renfort à Kloten

Hockey    Actualisé le 24.09.2025 - 11:37

Un nouveau carton pour le HC Franches-Montagnes

Un nouveau carton pour le HC Franches-Montagnes

Hockey    Actualisé le 20.09.2025 - 20:50

Le HCA signe la victoire référence

Le HCA signe la victoire référence

Hockey    Actualisé le 21.09.2025 - 01:21

National League: Omark fait son retour en Suisse, à Lugano

National League: Omark fait son retour en Suisse, à Lugano

Hockey    Actualisé le 21.09.2025 - 12:23

Le HC Ajoie arrache un point à Kloten

Le HC Ajoie arrache un point à Kloten

Hockey    Actualisé le 24.09.2025 - 01:06