Killian Mottet : « J’espère que je ne vais pas me tromper de maillot »

C’est un match que Killian Mottet avait coché dans son calendrier. Sa nouvelle équipe, le HC Ajoie, accueille ce vendredi son club de cœur, Fribourg-Gottéron, avec qui l’ailier a patiné pendant plus de dix ans. « L’avant-match, la préparation, ça va être spécial mais après, une fois sur la glace, on va mettre l’amitié de côté et tout faire pour remporter les trois points », coupe l’attaquant de 34 ans prêté au HCA par Fribourg et qui a marqué mardi son premier but sous les couleurs ajoulotes.

L’attachant élément offensif reconnaît qu’il abordera ce match avec beaucoup d’émotions mais aussi avec un esprit de revanche, lui qui n’a endossé qu’un rôle mineur la saison passée chez les Dragons. S’il veut montrer à son club de cœur qu’il a toujours les qualités pour régater en National League de hockey sur glace, il ne pourra pas effacer d’un simple revers de main tous ses riches souvenirs. « J’aurai beaucoup d’amis en face », souligne-t-il, en ajoutant que ce sera une situation inédite pour lui. Situation de laquelle il entend se distancier durant 60 minutes : « On ne sera plus vraiment amis pendant le match », sourit celui qui a porté le chandail de Fribourg pendant 684 matches. « J’espère que je ne vais pas me tromper de maillot », dit-il encore en rigolant et en assurant que ça ne sera pas le cas.