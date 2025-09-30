La Raiffeisen Arena n’a pas résonné aux cris de victoire du HC Ajoie ce mardi. Bien que dangereuse, la formation dirigée par Greg Ireland a été dominée par Lausanne 2-1 dans le championnat de National League. Les hockeyeurs jurassiens enregistrent leur 4e défaite de suite. Développement suit. /lbs
Le HC Ajoie battu d’un rien
Les hockeyeurs jurassiens ont subi la loi de Lausanne 2-1 mardi à la Raiffeisen Arena.
RFJ
