Le HC Ajoie battu d’un rien

Les hockeyeurs jurassiens ont subi la loi de Lausanne 2-1 mardi à la Raiffeisen Arena. 
Anttoni Honka (photo : Georges Henz) Anttoni Honka (photo : Georges Henz)

La Raiffeisen Arena n’a pas résonné aux cris de victoire du HC Ajoie ce mardi. Bien que dangereuse, la formation dirigée par Greg Ireland a été dominée par Lausanne 2-1 dans le championnat de National League. Les hockeyeurs jurassiens enregistrent leur 4e défaite de suite. Développement suit. /lbs


