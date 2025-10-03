Le HC Ajoie n’avait pas le dernier geste

Une nouvelle fois, le HC Ajoie ne parvient pas à marquer un but. Il s’est incliné 1-0 à Langnau ...
Une nouvelle fois, le HC Ajoie ne parvient pas à marquer un but. Il s’est incliné 1-0 à Langnau vendredi soir, non sans avoir pourtant eu moult occasions.

Le Jurassien Bastien Pouilly aux prises avec le TopScorer de Langnau Dario Rohrbach. (photo : KEYSTONE/Marcel Bieri) Le Jurassien Bastien Pouilly aux prises avec le TopScorer de Langnau Dario Rohrbach. (photo : KEYSTONE/Marcel Bieri)

 Une nouvelle défaite cruelle et frustrante pour le HC Ajoie. Il s’est incliné 1-0 à Langnau vendredi soir, concédant son 10e revers en 11 matches cette saison en National League de hockey sur glace. Les Jurassiens ont produit une prestation de bonne facture, mais ont clairement manqué de justesse et d’efficacité dans le dernier geste. Mené dès la 6e minute, le HCA a vraiment été plus entreprenant que son adversaire et aurait mérité mieux. Ce résultat laisse les Jurassiens au dernier rang du classement avant de recevoir Zoug samedi à Porrentruy. /clo


