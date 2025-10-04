Essayé, pas pu pour le HC Ajoie

Les Ajoulots ont été battus par Zoug 3-1 samedi en National League de hockey sur glace. 
Les Ajoulots ont été battus par Zoug 3-1 samedi en National League de hockey sur glace. 

Greg Ireland en quête de solutions. (photo : Georges Henz) Greg Ireland en quête de solutions. (photo : Georges Henz)

C’est un HC Ajoie vaillant qui a perdu de peu contre Zoug dans le championnat de National League. Les Jurassiens ont été dominés 3-1 samedi à Porrentruy. Il s’agit de la 6e défaite consécutive des hockeyeurs ajoulots. Développement suit. / fbi


 

