Essayé, pas pu pour le HC Ajoie

Les Ajoulots ont été battus par Zoug 3-1 samedi en National League de hockey sur glace.
Greg Ireland en quête de solutions. (photo : Georges Henz)
C’est un HC Ajoie vaillant qui a perdu de peu contre Zoug dans le championnat de National League. Les Jurassiens ont été dominés 3-1 samedi à Porrentruy. Il s’agit de la 6e défaite consécutive des hockeyeurs ajoulots. Développement suit. / fbi
