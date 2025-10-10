Le retour du joyau n'a pas suffi au HCA

Jerry Turkulainen a pu revenir au jeu après sa longue blessure, mais le Finlandais n'est pas ...
Le retour du joyau n'a pas suffi au HCA

Jerry Turkulainen a pu revenir au jeu après sa longue blessure, mais le Finlandais n'est pas parvenu à inverser la dynamique. Ajoie s'est incliné 3-2 à Ambri non sans avoir mené au score.

Louis Robin avait ouvert le score pour le HCA. (Photo: archives) Louis Robin avait ouvert le score pour le HCA. (Photo: archives)

La toute bonne nouvelle, c'est que Jerry Turkulainen est de retour et semble prêt et en forme. La mauvaise, c'est que même avec son joyau finlandais le HC Ajoie ne parvient pas à gagner contre l'équipe qui est juste devant lui au classement de National League et vient de vivre une semaine tempêtueuse. Les Jurassiens ont perdu 3-2 à Ambri vendredi soir et voient les Tessinois, 13e, prendre cinq points d'avance au classement. /clo


 

