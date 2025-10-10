La toute bonne nouvelle, c'est que Jerry Turkulainen est de retour et semble prêt et en forme. La mauvaise, c'est que même avec son joyau finlandais le HC Ajoie ne parvient pas à gagner contre l'équipe qui est juste devant lui au classement de National League et vient de vivre une semaine tempêtueuse. Les Jurassiens ont perdu 3-2 à Ambri vendredi soir et voient les Tessinois, 13e, prendre cinq points d'avance au classement. /clo
Le retour du joyau n'a pas suffi au HCA
Jerry Turkulainen a pu revenir au jeu après sa longue blessure, mais le Finlandais n'est pas ...
RFJ
