Encore un affrontement difficile pour le HC Ajoie face au HC Lugano en National League. Ce dimanche après-midi, les Ajoulots se sont inclinés 2-1 face aux Tessinois très engagés. Un match difficile à la Raiffeisen Arena pour les locaux, malgré un premier but inscrit dans le premier tiers-temps, les joueurs de Lugano ont su revenir au score dès le deuxième. Ajoie a été crucifié dans les cinq dernières minutes en encaissant un but en supériorité numérique. Dév. à suivre. /cbl
Ajoie n’a pas su trouver patin à son pied face à Lugano
Encore une défaite pour le HC Ajoie qui s’est incliné 2-1 face au HC Lugano ce dimanche après-midi ...
RFJ
