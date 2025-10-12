Ajoie n’a pas su trouver patin à son pied face à Lugano

Encore une défaite pour le HC Ajoie qui s’est incliné 2-1 face au HC Lugano ce dimanche après-midi ...
Ajoie n’a pas su trouver patin à son pied face à Lugano

Encore une défaite pour le HC Ajoie qui s’est incliné 2-1 face au HC Lugano ce dimanche après-midi en National League.

Photo d'archive. (photo : Georges Henz) Photo d'archive. (photo : Georges Henz)

Encore un affrontement difficile pour le HC Ajoie face au HC Lugano en National League. Ce dimanche après-midi, les Ajoulots se sont inclinés 2-1 face aux Tessinois très engagés. Un match difficile à la Raiffeisen Arena pour les locaux, malgré un premier but inscrit dans le premier tiers-temps, les joueurs de Lugano ont su revenir au score dès le deuxième. Ajoie a été crucifié dans les cinq dernières minutes en encaissant un but en supériorité numérique. Dév. à suivre. /cbl


 

Actualités suivantes

National League: Genève-Servette domine le LHC 5-3

National League: Genève-Servette domine le LHC 5-3

Hockey    Actualisé le 12.10.2025 - 16:31

Hischier, Meier et Suter buteurs samedi soir

Hischier, Meier et Suter buteurs samedi soir

Hockey    Actualisé le 12.10.2025 - 07:59

Bienne gagne encore en battant Fribourg

Bienne gagne encore en battant Fribourg

Hockey    Actualisé le 11.10.2025 - 22:33

Le retour du joyau n'a pas suffi au HCA

Le retour du joyau n'a pas suffi au HCA

Hockey    Actualisé le 11.10.2025 - 02:08

Articles les plus lus

Un assist pour Josi pour son premier match depuis fin février

Un assist pour Josi pour son premier match depuis fin février

Hockey    Actualisé le 10.10.2025 - 07:21

Le retour du joyau n'a pas suffi au HCA

Le retour du joyau n'a pas suffi au HCA

Hockey    Actualisé le 11.10.2025 - 02:08

Bienne gagne encore en battant Fribourg

Bienne gagne encore en battant Fribourg

Hockey    Actualisé le 11.10.2025 - 22:33

Hischier, Meier et Suter buteurs samedi soir

Hischier, Meier et Suter buteurs samedi soir

Hockey    Actualisé le 12.10.2025 - 07:59

NL: Fribourg-Gottéron s'impose face à Kloten aux tirs au but

NL: Fribourg-Gottéron s'impose face à Kloten aux tirs au but

Hockey    Actualisé le 09.10.2025 - 23:05

Un assist pour Josi pour son premier match depuis fin février

Un assist pour Josi pour son premier match depuis fin février

Hockey    Actualisé le 10.10.2025 - 07:21

Le retour du joyau n'a pas suffi au HCA

Le retour du joyau n'a pas suffi au HCA

Hockey    Actualisé le 11.10.2025 - 02:08

Bienne gagne encore en battant Fribourg

Bienne gagne encore en battant Fribourg

Hockey    Actualisé le 11.10.2025 - 22:33

Les Kings renversent les Golden Knights

Les Kings renversent les Golden Knights

Hockey    Actualisé le 09.10.2025 - 07:39

Rapperswil-Jona: Longue pause forcée pour Pilut

Rapperswil-Jona: Longue pause forcée pour Pilut

Hockey    Actualisé le 09.10.2025 - 13:49

NL: Fribourg-Gottéron s'impose face à Kloten aux tirs au but

NL: Fribourg-Gottéron s'impose face à Kloten aux tirs au but

Hockey    Actualisé le 09.10.2025 - 23:05

Un assist pour Josi pour son premier match depuis fin février

Un assist pour Josi pour son premier match depuis fin février

Hockey    Actualisé le 10.10.2025 - 07:21