Le HC Ajoie fait appel à un coach mental pour sortir de sa mauvaise passe

Soigner le mental pour retrouver de l’éclat. Le HC Ajoie vit des heures difficiles en National League. Le club ajoulot est dernier du championnat et les instances dirigeantes cherchent des solutions pour redresser la barre. Le Conseil d’administration (CA) et la direction du HCA communiquent ce mardi la mise en place récente d’un soutien pour les joueurs. La formation jurassienne a engagé un coach mental. Dave Scott, décrit comme un « renommé coach mental des Canadiens de Montréal » en NHL, proposera « de nouveaux outils visant à permettre aux hockeyeurs d’exploiter davantage leur potentiel et de gérer les moments clés de manière efficace. »





Faire honneur au maillot

Le CA et la direction ont aussi rencontré l’effectif et le staff ce mardi matin à la patinoire. Ils ont rappelé que porter le maillot à la Vouivre « est un honneur exigeant courage, respect et travail. » Le communiqué assure « que les joueurs se sont engagés avec conviction à nouveau ce matin à incarner pleinement » ces valeurs. Les dirigeants soulignent d'ailleurs l'importance « d'une prise de conscience immédiate de la situation par chaque joueur » et attendent « plus de chacun, notamment des piliers de l'équipe, tant individuellement que collectivement. » Le club indique également scruter « différentes options en matière de transferts et d’ajustements d’effectif », tout en soulignant la situation actuelle compliquée du marché des transferts.

Les instances dirigeantes ont aussi une pensée pour les supporters du HCA. Elles écrivent comprendre et partager « pleinement la frustration et la colère » du public alors que le club « traverse un début de saison en deçà de ses attentes. »

Et pour permettre aux joueurs de se concentrer sur leur travail, le club réduit l’exposition de l’effectif aux médias jusqu’à nouvel avis. Seuls l’entraineur Greg Ireland et un joueur désigné seront disponibles après les entrainements et les matches. /comm-nmy