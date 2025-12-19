Un HC Ajoie valeureux arrache un point à Lausanne

La rencontre a démarré sur les chapeaux de roues pour le HCA avec une ouverture du score tombée à la 15e minute. Jérémy Wick, qui disputait son 600e match de ligue nationale, est allé gratter un puck devant le portier adverse pour le pousser au fond de justesse. La joie fut de courte durée, puisque Drake Caggiula a égalisé quelques minutes plus tard après avoir été projeté par Gaël Christe contre le gardien Damiano Ciaccio qui n’a donc pas pu intervenir. L’intensité est encore montée d’un cran dans le deuxième tiers. Lausanne a profité d’une situation de 4 contre 4 sur la glace pour repasser devant à la 22e minute, mais dix minutes plus tard Kyen Sopa a lui aussi profité d’un cafouillage pour permettre au HCA de revenir à 2-2. Dès lors, les débats auraient pu basculer d’un côté comme de l’autre, mais les deux gardiens ont tenu le choc face aux artificiers des deux équipes et surtout le portier ajoulot. Damiano Ciaccio était aligné ce vendredi pour la première fois depuis le 31 octobre, mais cela ne s’est jamais vu dans son jeu, au contraire, il a été l’un des hommes du match. « Je me suis bien senti. En plus l’équipe devant a bien joué et m’a aidé », relate-t-il, même s’il avoue avoir vécu une période particulière, lui qui a été longtemps en tribune comme quatrième gardien. « C’est le business, donc je ne peux qu’accepter cela », avoue-t-il.