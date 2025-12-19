Un HC Ajoie valeureux arrache un point à Lausanne

Le HC Ajoie s’est incliné 4-3 après prolongation vendredi soir à domicile face à Lausanne. ...
Un HC Ajoie valeureux arrache un point à Lausanne

Le HC Ajoie s’est incliné 4-3 après prolongation vendredi soir à domicile face à Lausanne. Il aurait même pu aspirer à mieux en raison de la bonne prestation délivrée.

Jérémy Wick a marqué pour son 600e match de ligue nationale. (Photo : Georges Henz). Jérémy Wick a marqué pour son 600e match de ligue nationale. (Photo : Georges Henz).

Le HC Ajoie a réalisé une très grosse performance lors de son dernier match de l’année à domicile. Il s’est incliné contre le 3e Lausanne 4-3 après prolongation en National League. Après une défaite à Fribourg, Ajoie a plus que réagi vendredi soir. Le club jurassien a offert une prestation de haut-vol aux presque 5'000 personnes présentes à la Raiffeisen Arena. 

Jérémy Wick : « Il y a clairement des points positifs à retenir. »

La rencontre a démarré sur les chapeaux de roues pour le HCA avec une ouverture du score tombée à la 15e minute. Jérémy Wick, qui disputait son 600e match de ligue nationale, est allé gratter un puck devant le portier adverse pour le pousser au fond de justesse. La joie fut de courte durée, puisque Drake Caggiula a égalisé quelques minutes plus tard après avoir été projeté par Gaël Christe contre le gardien Damiano Ciaccio qui n’a donc pas pu intervenir. L’intensité est encore montée d’un cran dans le deuxième tiers. Lausanne a profité d’une situation de 4 contre 4 sur la glace pour repasser devant à la 22e minute, mais dix minutes plus tard Kyen Sopa a lui aussi profité d’un cafouillage pour permettre au HCA de revenir à 2-2. Dès lors, les débats auraient pu basculer d’un côté comme de l’autre, mais les deux gardiens ont tenu le choc face aux artificiers des deux équipes et surtout le portier ajoulot. Damiano Ciaccio était aligné ce vendredi pour la première fois depuis le 31 octobre, mais cela ne s’est jamais vu dans son jeu, au contraire, il a été l’un des hommes du match. « Je me suis bien senti. En plus l’équipe devant a bien joué et m’a aidé », relate-t-il, même s’il avoue avoir vécu une période particulière, lui qui a été longtemps en tribune comme quatrième gardien. « C’est le business, donc je ne peux qu’accepter cela », avoue-t-il.

Damiano Ciaccio « Il n’y a pas beaucoup de monde qui a connu ce ménage à quatre gardiens, mais il faut accepter. »

Une fin cruelle

Dans le troisième tiers, Lausanne a remis une grosse pression sur Ajoie qui a fini par rompre à dix minutes de la fin du match. Toutefois, les hommes de Greg Ireland n’ont pas baissé la tête et ont pris le jeu en main en dominant nettement leur adversaire dans les dernières minutes, ce qui a permis à Killian Mottet de trouver la lucarne du portier adverse à un peu plus d’une minute de la sirène finale. La Raiffeisen Arena a pu exploser. Malheureusement, à 45 secondes de la fin de la prolongation, Drake Caggiula a refroidi l’ambiance en trompant Damiano Ciaccio d’un tir puissant. Résultat : Lausanne s’impose. « La fin est un peu amère. On avait une bonne occasion de prendre deux points », affirme Jérémy Wick. Toutefois, cela restera une belle copie rendue par les Ajoulots. /lge

