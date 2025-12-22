Et le HCA s’écroula…

Le HC Ajoie s’est effondré au Tessin. L’équipe jurassienne s’est inclinée 6-1, lundi soir, sur la glace de Lugano. Elle a ainsi subi sa cinquième défaite consécutive en National League de hockey sur glace. Dans l’antre d’une formation qui restait sur huit victoires de rang devant ses supporters, le HCA a présenté un visage déterminé et agressif dès les premiers coups de patin. S’il a ouvert la marque grâce à Julius Nättinen, il a rapidement subi l’égalisation luganaise. Les deux formations ont ensuite bénéficié d’occasions pour prendre l’avantage. Il a toutefois fallu attendre la 30e minute et un jeu de puissance jurassien pour voir Ajoie s’écrouler… et comme il faut ! Le magnifique soutien de dizaines de supporters déguisés en Pères Noël n’aura pas permis au HCA de sortir la tête de l’eau. Mardi, les Ajoulots tenteront de se racheter et de finir l’année en beauté à Ambri-Piotta.





Un coaching en question

On joue la 30e minute de cette rencontre. Ajoie vient de tuer une pénalité et patine pour la première fois de la soirée à 5 contre 4. Alors que la première unité est sur la glace depuis 1’10’’ et qu’il y a un arrêt de jeu, le staff jurassien décide de maintenir les cinq mêmes joueurs. Il renonce donc à lancer sa deuxième unité, celle qui a marqué vendredi contre Lausanne et qui est formée des joueurs qui ont été déterminants dans le point récolté contre les Vaudois. Mauvais choix : les Luganais profitent d’une perte de puck ajoulote pour aller inscrire le deuxième et asséner un gros coup sur le moral jurassien.

Cette réussite a conditionné la suite de cette partie. En pleine confiance, les Luganais ont enfoncé le clou, profitant notamment d’un marquage ajoulot trop laxiste. La deuxième période a ressemblé à un cauchemar pour le HCA qui a vu le score passer de 1-1 à 5-1 en moins de neuf minutes. « On n’a pas le droit de lâcher comme ça », a résumé le revenant Thomas Thiry. Pour ne rien arranger, les Jurassiens ont encaissé leur deuxième but de la soirée en infériorité numérique dans une troisième période dépourvue d’intérêt… et cette fois-ci avec sa deuxième unité de jeu de puissance sur la glace ! Espérons que l’air du Tessin, où Ajoie passera la nuit, soit source d’inspiration pour une réaction mardi en Léventine et pour partir en pause sur une bonne note. /mle