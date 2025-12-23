Quatre hockeyeurs du HCA aux Jeux olympiques

Pierre-Edouard Bellemare, Kevin Bozon, Thomas Thiry et Antoine Keller ont été retenus pour ...
Quatre hockeyeurs du HCA aux Jeux olympiques

Pierre-Edouard Bellemare, Kevin Bozon, Thomas Thiry et Antoine Keller ont été retenus pour disputer le tournoi avec la France lors des joutes de Milan-Cortina en février.

L'attaquant français du HCA Pierre-Edouard Bellemare participera aux JO avec trois de ses coéquipiers. (Photo : archives Jonathan Vallat) L'attaquant français du HCA Pierre-Edouard Bellemare participera aux JO avec trois de ses coéquipiers. (Photo : archives Jonathan Vallat)

Le HC Ajoie sera représenté aux Jeux olympiques de Milan-Cortina en février. Quatre de ses joueurs font partie de la liste de l’équipe de France, selon une annonce faite mardi par la fédération française de hockey sur glace. Les attaquants Pierre-Edouard Bellemare et Kevin Bozon, le défenseur Thomas Thiry et le gardien Antoine Keller ont été retenus par le sélectionneur Yorick Treille. Le tournoi se disputera à Milan en Italie. /emu


Actualisé le

 

