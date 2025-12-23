Quatre hockeyeurs du HCA aux Jeux olympiques

Le HC Ajoie sera représenté aux Jeux olympiques de Milan-Cortina en février. Quatre de ses joueurs font partie de la liste de l’équipe de France, selon une annonce faite mardi par la fédération française de hockey sur glace. Les attaquants Pierre-Edouard Bellemare et Kevin Bozon, le défenseur Thomas Thiry et le gardien Antoine Keller ont été retenus par le sélectionneur Yorick Treille. Le tournoi se disputera à Milan en Italie. /emu