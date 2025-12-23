Une magnifique réaction pour finir 2025 en beauté

Pour son dernier match de l'année, le HC Ajoie a battu Ambri-Piotta 5-2 mardi soir en Léventine ...
Pour son dernier match de l'année, le HC Ajoie a battu Ambri-Piotta 5-2 mardi soir en Léventine. 

A peine entré, Damiano Ciaccio réalise un arrêt formidable alors qu'Ajoie évolue à 3 contre 5. (Photo : Keystone/Andrea Branca) A peine entré, Damiano Ciaccio réalise un arrêt formidable alors qu'Ajoie évolue à 3 contre 5. (Photo : Keystone/Andrea Branca)

Le HC Ajoie se reprend et signe une victoire au forceps. Au lendemain de la nette défaite 6-1 à Lugano, l'équipe jurassienne a réagi avec la manière. Elle l'a emporté 5-2 sur la glace d'Ambri en National League de hockey sur glace. Après avoir fait le dos rond dans le tiers médian, Ajoie a forcé la décision. Au classement, le HCA reste lanterne rouge mais revient à dix points des Léventins avant les fêtes de fin d'année.


Toujours Sopa et à nouveau Hazen et Pedretti

Le HCA avait à cœur d’effacer sa prestation décevante de la veille à Lugano. Et ça s’est vu. Volontaire, agressive et prête à se sacrifier, la phalange ajoulote a accompli une réaction avec orgueil. Elle a signé un premier tiers-temps convaincant dans le jeu, un deuxième abouti d’un point de vue de l’investissement malgré son indiscipline et un troisième d’un froid réalisme. Le tout a permis de renverser une équipe qui a marqué à deux reprises en supériorité numérique mais qui n’a pas trouvé la faille à 5 contre 5. Portée par sa quatrième ligne (deux points pour Matteo Romanenghi et Kyen Sopa et un pour Marco Pedretti), l’équipe ajoulote a été convaincante sur le plan offensif. Marco Pedretti a profité de ce déplacement en Léventine pour marquer son premier but de la saison et sa première réussite depuis mars et le play-out. Quant à Jonathan Hazen, il a à nouveau fait trembler les filets après six matches disette : « Cela fait toujours du bien de marquer, c’est clair. Mais le principal, c’est de jouer au hockey pour la plaisir », sourit le Québécois qui participera dès vendredi à la Coupe Spengler. Le rebattement des cartes dans les lignes offensives de la part du staff a porté ses fruits ce mardi.


Le remplaçant Damiano Ciaccio étincelant

Remplaçant en début de rencontre, Damiano Ciaccio a pris la place de Benjamin Conz, blessé, après 20 minutes de jeu. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il a tenu son rang. Le numéro 40 du HCA a largement contribué à un deuxième tiers-temps de siège lors duquel il a détourné 21 des 22 tirs qui lui ont été adressés. Dans cette même période, il a aussi maintenu sa cage inviolée lors d’une phase de 1’32’’ à 3 contre 5. Et si Ajoie a encaissé le 2-2 à la 35e, il a profité d’une de ses seules incursions pour prendre les devants grâce à l’intenable Anttoni Honka. Hazen et Jerry Turkulainen ont clos l’affaire dans un troisième tiers-temps lors duquel le HCA s’est montré solide. La communion avec le nombreux public jurassien servira de tremplin pour des fêtes de fin d’année avec l’esprit davantage libéré… /mle

