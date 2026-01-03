Une soirée mitigée pour le HC Ajoie. Les Jurassiens se sont inclinés en prolongation 2-1 face à Rapperswil samedi soir à la St. Galler Kantonalbank Arena. Une défaite adoucie quelque peu par le point décroché, une première pour les Ajoulots en terre st-galloise. Développement suit. /tlu
Une défaite mais un premier point à Rapperswil pour le HC Ajoie
Les Ajoulots remportent leur premier point à Rapperswil en s’inclinant en prolongation 2-1 ...
