Une défaite mais un premier point à Rapperswil pour le HC Ajoie

Les Ajoulots remportent leur premier point à Rapperswil en s’inclinant en prolongation 2-1 ...
Une défaite mais un premier point à Rapperswil pour le HC Ajoie

Les Ajoulots remportent leur premier point à Rapperswil en s’inclinant en prolongation 2-1 ce samedi en National League.

Le HC Ajoie marque son premier point à Rapperswil samedi soir Le HC Ajoie marque son premier point à Rapperswil samedi soir

Une soirée mitigée pour le HC Ajoie. Les Jurassiens se sont inclinés en prolongation 2-1 face à Rapperswil samedi soir à la St. Galler Kantonalbank Arena. Une défaite adoucie quelque peu par le point décroché, une première pour les Ajoulots en terre st-galloise. Développement suit. /tlu


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Genève enchaîne, Lausanne et Fribourg battus

Genève enchaîne, Lausanne et Fribourg battus

Hockey    Actualisé le 03.01.2026 - 22:20

La Suisse et ses Jurassiens échouent en quart de finale du Mondial M20

La Suisse et ses Jurassiens échouent en quart de finale du Mondial M20

Hockey    Actualisé le 03.01.2026 - 18:44

La Suisse et ses Jurassiens échouent en quart de finale du Mondial M20

La Suisse et ses Jurassiens échouent en quart de finale du Mondial M20

Hockey    Actualisé le 03.01.2026 - 15:56

Lausanne étrille Zoug

Lausanne étrille Zoug

Hockey    Actualisé le 02.01.2026 - 18:03

Articles les plus lus

Le HC Ajoie se fait renverser

Le HC Ajoie se fait renverser

Hockey    Actualisé le 02.01.2026 - 17:31

Lausanne étrille Zoug

Lausanne étrille Zoug

Hockey    Actualisé le 02.01.2026 - 18:03

La Suisse et ses Jurassiens échouent en quart de finale du Mondial M20

La Suisse et ses Jurassiens échouent en quart de finale du Mondial M20

Hockey    Actualisé le 03.01.2026 - 15:56

La Suisse et ses Jurassiens échouent en quart de finale du Mondial M20

La Suisse et ses Jurassiens échouent en quart de finale du Mondial M20

Hockey    Actualisé le 03.01.2026 - 18:44

Une 6e victoire de suite pour le Lightning

Une 6e victoire de suite pour le Lightning

Hockey    Actualisé le 02.01.2026 - 06:38

Le HC Ajoie se fait renverser

Le HC Ajoie se fait renverser

Hockey    Actualisé le 02.01.2026 - 17:31

Lausanne étrille Zoug

Lausanne étrille Zoug

Hockey    Actualisé le 02.01.2026 - 18:03

La Suisse et ses Jurassiens échouent en quart de finale du Mondial M20

La Suisse et ses Jurassiens échouent en quart de finale du Mondial M20

Hockey    Actualisé le 03.01.2026 - 15:56

La Suisse bat la Slovaquie au Mondial M20

La Suisse bat la Slovaquie au Mondial M20

Hockey    Actualisé le 31.12.2025 - 21:38

Les Devils renouent avec la victoire

Les Devils renouent avec la victoire

Hockey    Actualisé le 01.01.2026 - 07:05

Une 6e victoire de suite pour le Lightning

Une 6e victoire de suite pour le Lightning

Hockey    Actualisé le 02.01.2026 - 06:38

Le HC Ajoie se fait renverser

Le HC Ajoie se fait renverser

Hockey    Actualisé le 02.01.2026 - 17:31