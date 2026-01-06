La ténacité du HCA n’a pas été récompensée

Malgré ses ressources, le HC Ajoie n’a pas su rattraper son retard. Mené 4-0 après moins de 19 minutes de jeu, l’équipe jurassienne s’est finalement inclinée 5-3, mardi soir, contre Zurich. Les Alémaniques ont entamé la rencontre pied au plancher et ont parfois été bien aidés par des Ajoulots dépassés. Sur plusieurs actions d’école, le « Z » a déstabilisé la défense ajoulote. Toutefois, après un premier tiers cauchemardesque, le HCA a eu le mérite de ne pas lâcher et est revenu à une longueur des visiteurs. Malheureusement, Zurich a forcé la décision en jeu de puissance en fin de rencontre. Avec cette nouvelle défaite, couplée à la victoire d’Ambri-Piotta, Ajoie demeure lanterne rouge avec 12 points de retard sur les Léventins. Développement suit: /mle