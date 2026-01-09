Gaël Christe et son avenir encore flou

Alors que le HC Ajoie reçoit le HC Bienne ce vendredi soir à Porrentruy en National League ...
Gaël Christe et son avenir encore flou

Alors que le HC Ajoie reçoit le HC Bienne ce vendredi soir à Porrentruy en National League, le défenseur ajoulot prêté par le club biennois aura des décisions à prendre pour déterminer la suite de sa carrière.

Gaël Christe se livre sur ses perspectives d'avenir avant le derby contre Bienne. (Photo archives : Georges Henz). Gaël Christe se livre sur ses perspectives d'avenir avant le derby contre Bienne. (Photo archives : Georges Henz).

Gaël Christe travaille à éclaircir son futur. Le défenseur du HC Ajoie, prêté par le HC Bienne, est en pleine réflexion quant à la trajectoire à donner à sa carrière. Dans l’immédiat, il est concentré sur le 3e derby de la saison de National League entre Ajoulots et Biennois ce vendredi soir à Porrentruy (en direct dès 19h30 sur RFJ). Mais son avenir est bouché à Bienne avec le recrutement du jeune bâlois Cédric Aeschbach et la prolongation de Miro Zryd. Le directeur sportif seelandais Martin Steinegger n'a pas caché qu'un contrat avec le HCA était dans les tuyaux pour Gaël Christe. « Ce dont j’ai envie c’est de jouer en National League. Donc je vais faire les choix qui sont les meilleurs pour moi », a déclaré le défenseur, sans toutefois dévoiler de décision en vue de la saison prochaine.

Gaël Christe : « Je ferai ce qui est le mieux pour moi. »

Ecouter le son

Ciaccio-Haller reconduits dans les cages

Pour ce derby, les « jaune et noir » ne profiteront pas des retours des joueurs qui sont à l’infirmerie. Selon Julien Vauclair, le portier Benjamin Conz devrait recevoir des résultats d’examens la semaine prochaine alors que son homologue Antoine Keller pourrait faire son retour sur la glace « dans les prochains jours » et que Noah Patenaude est toujours sur le flanc. Le duo de gardiens Damiano Ciaccio – Fabio Haller, aligné sur la feuille de match mardi contre Zurich, sera donc reconduit dans le contingent pour le duel contre Bienne, nous a confié le directeur sportif ajoulot ce vendredi matin. Et puis Jerry Turkulainen, Pierre-Edouard Bellemare et Frédérik Gauthier restent eux aussi indisponibles en raison de blessures.

Cette situation provoque évidemment des changements dans les alignements. Matteo Romanenghi, par exemple, a été promu en 3e ligne. « On est prêts à jouer tous les rôles dont le coach à besoin », lance l’attaquant qui assure « jouer tous les matches à 100% », indépendamment de son rang dans l’équipe. /nmy-jpi-mle

Matteo Romanenghi : « Le coach demande d’amener une énergie. »

Ecouter le son


 

Fait partie du dossier «HC Ajoie»

Rubriques du dossier
La ténacité du HCA n’a pas été récompensée

La ténacité du HCA n’a pas été récompensée

Valentin Pilet suspendu un match et amendé

Valentin Pilet suspendu un match et amendé

Un premier point à Rapperswil pour un HCA qui rêvait de mieux

Un premier point à Rapperswil pour un HCA qui rêvait de mieux

HCA-Berne

HCA-Berne

Actualités suivantes

NHL: nouvelle défaite des New Jersey Devils

NHL: nouvelle défaite des New Jersey Devils

Hockey    Actualisé le 09.01.2026 - 08:24

Marchon libère Fribourg, Genève s'en sort en prolongation

Marchon libère Fribourg, Genève s'en sort en prolongation

Hockey    Actualisé le 08.01.2026 - 22:37

NHL: Kevin Fiala s'illustre, mais perd

NHL: Kevin Fiala s'illustre, mais perd

Hockey    Actualisé le 08.01.2026 - 08:10

Courte mais précieuse victoire du HCFM

Courte mais précieuse victoire du HCFM

Hockey    Actualisé le 08.01.2026 - 11:57

Articles les plus lus

Gerd Zenhäusern: « A un moment donné, nous devrions y arriver »

Gerd Zenhäusern: « A un moment donné, nous devrions y arriver »

Hockey    Actualisé le 08.01.2026 - 05:36

NHL: Kevin Fiala s'illustre, mais perd

NHL: Kevin Fiala s'illustre, mais perd

Hockey    Actualisé le 08.01.2026 - 08:10

Courte mais précieuse victoire du HCFM

Courte mais précieuse victoire du HCFM

Hockey    Actualisé le 08.01.2026 - 11:57

Marchon libère Fribourg, Genève s'en sort en prolongation

Marchon libère Fribourg, Genève s'en sort en prolongation

Hockey    Actualisé le 08.01.2026 - 22:37

Lausanne subit la loi de Lugano

Lausanne subit la loi de Lugano

Hockey    Actualisé le 07.01.2026 - 22:16

Gerd Zenhäusern: « A un moment donné, nous devrions y arriver »

Gerd Zenhäusern: « A un moment donné, nous devrions y arriver »

Hockey    Actualisé le 08.01.2026 - 05:36

NHL: Kevin Fiala s'illustre, mais perd

NHL: Kevin Fiala s'illustre, mais perd

Hockey    Actualisé le 08.01.2026 - 08:10

Courte mais précieuse victoire du HCFM

Courte mais précieuse victoire du HCFM

Hockey    Actualisé le 08.01.2026 - 11:57

Fischer a tranché: Suter, Kurashev et quatre Dragons retenus

Fischer a tranché: Suter, Kurashev et quatre Dragons retenus

Hockey    Actualisé le 07.01.2026 - 17:08

Pas de hockeyeuse jurassienne aux JO

Pas de hockeyeuse jurassienne aux JO

Hockey    Actualisé le 07.01.2026 - 18:40

Lausanne subit la loi de Lugano

Lausanne subit la loi de Lugano

Hockey    Actualisé le 07.01.2026 - 22:16

Gerd Zenhäusern: « A un moment donné, nous devrions y arriver »

Gerd Zenhäusern: « A un moment donné, nous devrions y arriver »

Hockey    Actualisé le 08.01.2026 - 05:36