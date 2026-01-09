Gaël Christe et son avenir encore flou

Ciaccio-Haller reconduits dans les cages

Pour ce derby, les « jaune et noir » ne profiteront pas des retours des joueurs qui sont à l’infirmerie. Selon Julien Vauclair, le portier Benjamin Conz devrait recevoir des résultats d’examens la semaine prochaine alors que son homologue Antoine Keller pourrait faire son retour sur la glace « dans les prochains jours » et que Noah Patenaude est toujours sur le flanc. Le duo de gardiens Damiano Ciaccio – Fabio Haller, aligné sur la feuille de match mardi contre Zurich, sera donc reconduit dans le contingent pour le duel contre Bienne, nous a confié le directeur sportif ajoulot ce vendredi matin. Et puis Jerry Turkulainen, Pierre-Edouard Bellemare et Frédérik Gauthier restent eux aussi indisponibles en raison de blessures.

Cette situation provoque évidemment des changements dans les alignements. Matteo Romanenghi, par exemple, a été promu en 3e ligne. « On est prêts à jouer tous les rôles dont le coach à besoin », lance l’attaquant qui assure « jouer tous les matches à 100% », indépendamment de son rang dans l’équipe. /nmy-jpi-mle