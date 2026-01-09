Gaël Christe et son avenir encore flou

Alors que le HC Ajoie reçoit le HC Bienne ce vendredi soir à Porrentruy en National League, le défenseur ajoulot prêté par le club biennois aura des décisions à prendre pour déterminer la suite de sa carrière.
Gaël Christe travaille à éclaircir son futur. Le défenseur du HC Ajoie, prêté par le HC Bienne, est en pleine réflexion quant à la trajectoire à donner à sa carrière. Dans l’immédiat, il est concentré sur le 3e derby de la saison de National League entre Ajoulots et Biennois ce vendredi soir à Porrentruy (en direct dès 19h30 sur RFJ). Mais son avenir est bouché à Bienne avec le recrutement du jeune bâlois Cédric Aeschbach et la prolongation de Miro Zryd. Le directeur sportif seelandais Martin Steinegger n'a pas caché qu'un contrat avec le HCA était dans les tuyaux pour Gaël Christe. « Ce dont j’ai envie c’est de jouer en National League. Donc je vais faire les choix qui sont les meilleurs pour moi », a déclaré le défenseur, sans toutefois dévoiler de décision en vue de la saison prochaine.
Gaël Christe : « Je ferai ce qui est le mieux pour moi. »
Ciaccio-Haller reconduits dans les cages
Pour ce derby, les « jaune et noir » ne profiteront pas des retours des joueurs qui sont à l’infirmerie. Selon Julien Vauclair, le portier Benjamin Conz devrait recevoir des résultats d’examens la semaine prochaine alors que son homologue Antoine Keller pourrait faire son retour sur la glace « dans les prochains jours » et que Noah Patenaude est toujours sur le flanc. Le duo de gardiens Damiano Ciaccio – Fabio Haller, aligné sur la feuille de match mardi contre Zurich, sera donc reconduit dans le contingent pour le duel contre Bienne, nous a confié le directeur sportif ajoulot ce vendredi matin. Et puis Jerry Turkulainen, Pierre-Edouard Bellemare et Frédérik Gauthier restent eux aussi indisponibles en raison de blessures.
Cette situation provoque évidemment des changements dans les alignements. Matteo Romanenghi, par exemple, a été promu en 3e ligne. « On est prêts à jouer tous les rôles dont le coach à besoin », lance l’attaquant qui assure « jouer tous les matches à 100% », indépendamment de son rang dans l’équipe. /nmy-jpi-mle