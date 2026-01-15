Juha-Pekka Hytönen sur le départ ?

Le technicien finlandais du HC Ajoie pourrait faire ses valises et quitter Porrentruy à la ...
Juha-Pekka Hytönen sur le départ ?

Le technicien finlandais du HC Ajoie pourrait faire ses valises et quitter Porrentruy à la fin de cette saison.

Juha-Pekka Hytönen pourrait quitter le HC Ajoie. (Photo : archives Georges Henz) Juha-Pekka Hytönen pourrait quitter le HC Ajoie. (Photo : archives Georges Henz)

Le HC Ajoie pourrait enregistrer un départ de marque au sein de son staff. Entraîneur des moins de 21 ans du club ajoulot de hockey sur glace et assistant de Greg Ireland au sein de l’équipe de National League, Juha-Pekka Hytönen envisagerait de quitter la Suisse, selon nos informations. Rien n’est encore officiel toutefois, d’après le responsable de l’Academy du HCA Tristan Vauclair qui admet que le Finlandais a évoqué des envies de retour dans son pays natal.


Il a forgé une éthique de travail

Juha-Pekka Hytönen est arrivé il y a deux ans et demi dans le Jura. Ses connaissances du hockey sur glace en général, de la ligue finlandaise en particulier sont remarquables et il n’est pas étranger à l’arrivée à Porrentruy de la légion nordique. Chez les jeunes Jurassiens, l’ancien joueur de Lausanne a apporté une éthique de travail, selon Tristan Vauclair. Grâce à lui, beaucoup de jeunes joueurs ont adapté leur investissement dans le hockey et leur progression est importante. On peut citer les exemples de Jérémy Chèvre et Titouan Girardin. Si un départ se profile, rien n’est encore officiellement fait, d’après Tristan Vauclair. Pourtant, le technicien a déjà laissé entendre à ses joueurs que cette saison serait sa dernière dans le Jura. « Tout dépend des opportunités qui s’offrent à Hytönen, à Ajoie tout comme dans son pays natal », nuance le responsable de l’Academy qui cite, par exemple, l'éventuelle promotion des M21. Tristan Vauclair reconnaît que le départ du Nordique serait un coup dur mais indique que des solutions de rechange existent si Hytönen quittait le navire. /mle


