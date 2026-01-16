La magie finlandaise propulse le HC Ajoie

Un changement de jeu déterminant

Menée d’un but après la première période, la troupe de Greg Ireland a su modifier son jeu pour peu à peu prendre le dessus sur son adversaire. Fini les pucks balancés en fond de patinoire, place à des entrées en zone offensive en possession de la rondelle. « Ça fait la différence, abonde Killian Mottet. Si on maîtrise le puck, on arrive à se créer plus d’occasions ». Et c’est ainsi que les Vouivres ont su renverser leur adversaire. Il faut y ajouter des buts à des moments clés (1-1 à la 21e, 3-2 à la 40e) et un gardien efficace (93,6% d’arrêts pour Ciaccio). Sans oublier un jeu agressif au moment de tenir l’avantage. Car c’est l’autre changement notable dans le jeu du HCA. Les « jaune et noir » n’ont pas reculé dans l’ultime tiers. « Ce sont des consignes mais on a surtout su jouer un match plein », lance encore l’ailier ajoulot. Un match plein qu’il faudra tenter de rééditer dès ce samedi pour signer une semaine à trois victoires à l’occasion de la réception du leader Davos à Porrentruy (en direct sur RFJ dès 19h30). /msc