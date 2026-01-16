La magie finlandaise propulse le HC Ajoie

Grâce à des doublés de Julius Nättinen et Anttoni Honka, les Vouivres ont renversé Zoug 4-2 ...
La magie finlandaise propulse le HC Ajoie

Grâce à des doublés de Julius Nättinen et Anttoni Honka, les Vouivres ont renversé Zoug 4-2 vendredi soir en National League pour empocher un deuxième succès de rang.

Le HC Ajoie a été emmené par un grand Anttoni Honka vendredi soir à Zoug (photo : KEYSTONE/Urs Flueeler). Le HC Ajoie a été emmené par un grand Anttoni Honka vendredi soir à Zoug (photo : KEYSTONE/Urs Flueeler).

Deux artistes permettent au HC Ajoie d’enchaîner dans le championnat de National League. Deux jours après avoir vaincu Langnau à Porrentruy, il a récidivé sur la glace de Zoug en l’emportant 4-2. Pas besoin de tirs au but cette fois et un pactole de trois points dans les bagages pour une troupe ajoulote travailleuse et appliquée. Une troupe emmenée par un duo magique – « deux artistes », selon Killian Mottet – nommé Nättinen-Honka. Les deux Finlandais ont inscrit un doublé pour plonger le club alémanique un peu plus dans la crise et lui infliger une septième défaite consécutive en championnat et une huitième en y ajoutant la Ligue des champions.

Killian Mottet : « On a joué 60 minutes. »

Ecouter le son

Un changement de jeu déterminant

Menée d’un but après la première période, la troupe de Greg Ireland a su modifier son jeu pour peu à peu prendre le dessus sur son adversaire. Fini les pucks balancés en fond de patinoire, place à des entrées en zone offensive en possession de la rondelle. « Ça fait la différence, abonde Killian Mottet. Si on maîtrise le puck, on arrive à se créer plus d’occasions ». Et c’est ainsi que les Vouivres ont su renverser leur adversaire. Il faut y ajouter des buts à des moments clés (1-1 à la 21e, 3-2 à la 40e) et un gardien efficace (93,6% d’arrêts pour Ciaccio). Sans oublier un jeu agressif au moment de tenir l’avantage. Car c’est l’autre changement notable dans le jeu du HCA. Les « jaune et noir » n’ont pas reculé dans l’ultime tiers. « Ce sont des consignes mais on a surtout su jouer un match plein », lance encore l’ailier ajoulot. Un match plein qu’il faudra tenter de rééditer dès ce samedi pour signer une semaine à trois victoires à l’occasion de la réception du leader Davos à Porrentruy (en direct sur RFJ dès 19h30). /msc

Le télégramme
Le classement


Actualisé le

 

Fait partie du dossier «HC Ajoie»

Rubriques du dossier
Juha-Pekka Hytönen sur le départ ?

Juha-Pekka Hytönen sur le départ ?

Au HCA, c’est (trop souvent) la même chanson

Au HCA, c’est (trop souvent) la même chanson

Gaël Christe et son avenir encore flou

Gaël Christe et son avenir encore flou

La ténacité du HCA n’a pas été récompensée

La ténacité du HCA n’a pas été récompensée

Actualités suivantes

Lausanne gagne enfin, Genève mauvais élève

Lausanne gagne enfin, Genève mauvais élève

Hockey    Actualisé le 16.01.2026 - 22:28

Fin de l’aventure en quart de finale pour Alexane Juillard et Naya Mohni

Fin de l’aventure en quart de finale pour Alexane Juillard et Naya Mohni

Hockey    Actualisé le 16.01.2026 - 14:25

Les Jets poursuivent leur retour en grâce

Les Jets poursuivent leur retour en grâce

Hockey    Actualisé le 16.01.2026 - 08:31

Bienne gagne mais perd un point

Bienne gagne mais perd un point

Hockey    Actualisé le 15.01.2026 - 22:33

Articles les plus lus

Un 9e étranger à Fribourg

Un 9e étranger à Fribourg

Hockey    Actualisé le 15.01.2026 - 16:54

Bienne gagne mais perd un point

Bienne gagne mais perd un point

Hockey    Actualisé le 15.01.2026 - 22:33

Les Jets poursuivent leur retour en grâce

Les Jets poursuivent leur retour en grâce

Hockey    Actualisé le 16.01.2026 - 08:31

Fin de l’aventure en quart de finale pour Alexane Juillard et Naya Mohni

Fin de l’aventure en quart de finale pour Alexane Juillard et Naya Mohni

Hockey    Actualisé le 16.01.2026 - 14:25

Juha-Pekka Hytönen sur le départ ?

Juha-Pekka Hytönen sur le départ ?

Hockey    Actualisé le 15.01.2026 - 15:19

Un 9e étranger à Fribourg

Un 9e étranger à Fribourg

Hockey    Actualisé le 15.01.2026 - 16:54

Bienne gagne mais perd un point

Bienne gagne mais perd un point

Hockey    Actualisé le 15.01.2026 - 22:33

Les Jets poursuivent leur retour en grâce

Les Jets poursuivent leur retour en grâce

Hockey    Actualisé le 16.01.2026 - 08:31

NHL: Nico Hischier signe un doublé providentiel pour les Devils

NHL: Nico Hischier signe un doublé providentiel pour les Devils

Hockey    Actualisé le 15.01.2026 - 08:03

Le HC Franches-Montagnes partage la tête de MyHockey League

Le HC Franches-Montagnes partage la tête de MyHockey League

Hockey    Actualisé le 15.01.2026 - 08:18

Juha-Pekka Hytönen sur le départ ?

Juha-Pekka Hytönen sur le départ ?

Hockey    Actualisé le 15.01.2026 - 15:19

Un 9e étranger à Fribourg

Un 9e étranger à Fribourg

Hockey    Actualisé le 15.01.2026 - 16:54