La magie finlandaise propulse le HC Ajoie

Deux artistes permettent au HC Ajoie d’enchaîner dans le championnat de National League. Deux jours après avoir vaincu Langnau à Porrentruy, il a récidivé sur la glace de Zoug en l’emportant 4-2. Pas besoin de tirs au but cette fois et un pactole de trois points dans les bagages pour une troupe ajoulote travailleuse et appliquée. Une troupe emmenée par un duo magique – « deux artistes », selon Killian Mottet – nommé Nättinen-Honka. Les deux Finlandais ont inscrit un doublé pour plonger le club alémanique un peu plus dans la crise et lui infliger une septième défaite consécutive en championnat et une huitième en y ajoutant la Ligue des champions.
Killian Mottet : « On a joué 60 minutes. »
Un changement de jeu déterminant
Menée d’un but après la première période, la troupe de Greg Ireland a su modifier son jeu pour peu à peu prendre le dessus sur son adversaire. Fini les pucks balancés en fond de patinoire, place à des entrées en zone offensive en possession de la rondelle. « Ça fait la différence, abonde Killian Mottet. Si on maîtrise le puck, on arrive à se créer plus d’occasions ». Et c’est ainsi que les Vouivres ont su renverser leur adversaire. Il faut y ajouter des buts à des moments clés (1-1 à la 21e, 3-2 à la 40e) et un gardien efficace (93,6% d’arrêts pour Ciaccio). Sans oublier un jeu agressif au moment de tenir l’avantage. Car c’est l’autre changement notable dans le jeu du HCA. Les « jaune et noir » n’ont pas reculé dans l’ultime tiers. « Ce sont des consignes mais on a surtout su jouer un match plein », lance encore l’ailier ajoulot. Un match plein qu’il faudra tenter de rééditer dès ce samedi pour signer une semaine à trois victoires à l’occasion de la réception du leader Davos à Porrentruy (en direct sur RFJ dès 19h30). /msc