Jonathan Hazen : « J’aimerais en jouer encore une ! »

Dans notre podcast « La Bande du jeudi », l’attaquant québécois du HC Ajoie se livre et confirme ...
Jonathan Hazen : « J’aimerais en jouer encore une ! »

Dans notre podcast « La Bande du jeudi », l’attaquant québécois du HC Ajoie se livre et confirme qu’il souhaite encore évoluer au moins une saison en Suisse. Il ne ferme pas la porte au HCA.

Jonathan Hazen espère encore disputer une saison dans le championnat de Suisse de hockey sur glace. Jonathan Hazen espère encore disputer une saison dans le championnat de Suisse de hockey sur glace.

Ce n’est un secret pour personne, Jonathan Hazen ne vit pas sa meilleure saison au HC Ajoie. L’ailier québécois de 35 ans a parfois été relégué en tribunes. Il profite toutefois actuellement des blessures de ses coéquipiers pour s’installer durablement dans l’alignement jurassien et reprendre confiance en National League de hockey sur glace. Depuis quelques matches, il retrouve aussi « le plaisir immense » de jouer avec son compère Philip-Michaël Devos. Au niveau comptable, Hazen a récolté 13 points en 34 sorties. Invité de notre podcast « La Bande du jeudi », le Québécois s’est livré. Il a notamment évoqué son avenir, lui qui souhaite jouer « encore une ou deux saisons » en Suisse. S’il veut rester dans notre pays, c’est pour le niveau de son hockey sur glace, parce que sa famille s’y sent bien et parce que son fils Nolan obtiendra bientôt le passeport helvétique. Le mythique attaquant numéro 4 des « jaune et noir » ne ferme pas la porte à la poursuite de l’aventure à Porrentruy : « Je suis ouvert à rester ici », reconnaît-il. Il avoue toutefois que les négociations n’ont pas avancé : « Je n’ai pas parlé encore avec Ajoie. C’est mort en ce moment », souligne-t-il.

Quant à la question d’évoluer dans le championnat de National League avec une licence suisse, Jonathan Hazen coupe court : « C’est impossible », clame-t-il. L’attaquant pourrait déposer sa demande en 2029, ce qui est trop tard à ses yeux : « Il faudrait que je joue jusqu’à 40 ans. Donc, non, ce ne sera pas possible pour mon cas », conclut-il. L'ailier a prévu de retourner au Québec avec sa famille une fois que sa carrière sera terminée. /mle

« La Bande du jeudi » avec Jonathan Hazen sera à découvrir dès 20h sur RFJ et en soirée sur RFJ.ch.

Jonathan Hazen au sujet d'une éventuelle prolongation : « C’est mort en ce moment. »

Ecouter le son


 

