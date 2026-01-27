Encore un derby perdu par le HCA

Le HC Ajoie s'est incliné 6-3 à Bienne et a subi sa quatrième défaite de l'exercice contre ...
Encore un derby perdu par le HCA

Le HC Ajoie s'est incliné 6-3 à Bienne et a subi sa quatrième défaite de l'exercice contre le voisin.

Damiano Ciaccio. (Photo : archives Georges Henz) Damiano Ciaccio. (Photo : archives Georges Henz)

Le HC Ajoie ne parvient pas à faire tomber le voisin biennois. Trop inoffensif, l'équipe jurassienne s'est inclinée 6-3, mardi soir, à Bienne. Le retour de Pierre-Edouard Bellemare n'a donc pas permis aux Jurassiens de battre les Seelandais pour la première fois de la saison en National League de hockey sur glace. Dans un match fermé et finalement peu engagé, le HCB a fait parler sa vitesse pour battre une défense parfois trop statique. Développement suit./mle


 

