Le HC Ajoie ne parvient pas à faire tomber le voisin biennois. Trop inoffensif, l'équipe jurassienne s'est inclinée 6-3, mardi soir, à Bienne. Le retour de Pierre-Edouard Bellemare n'a donc pas permis aux Jurassiens de battre les Seelandais pour la première fois de la saison en National League de hockey sur glace. Dans un match fermé et finalement peu engagé, le HCB a fait parler sa vitesse pour battre une défense parfois trop statique. Développement suit./mle
Encore un derby perdu par le HCA
Le HC Ajoie s'est incliné 6-3 à Bienne et a subi sa quatrième défaite de l'exercice contre ...
RFJ
Actualités suivantes
« Rendez-vous sport » : bilan de la Women’s League avec Sarah Forster
Hockey • Actualisé le 26.01.2026 - 10:22
Articles les plus lus
« Rendez-vous sport » : bilan de la Women’s League avec Sarah Forster
Hockey • Actualisé le 26.01.2026 - 10:22
« Rendez-vous sport » : bilan de la Women’s League avec Sarah Forster
Hockey • Actualisé le 26.01.2026 - 10:22