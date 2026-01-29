Anthony Rouiller met fin à sa carrière

Miné par les blessures, le défenseur biennois passé par le HC Ajoie a décidé de prendre sa retraite sportive à 31 ans alors qu’il évoluait depuis deux ans et demi avec Bâle en Swiss League.
Anthony Rouiller dit stop après une succession de pépins physiques qui l’ont éloigné des patinoires. Le défenseur d’origine biennoise met fin à sa carrière avec effet immédiat « pour des raisons de santé », annonce ce jeudi le HC Bâle, club de Swiss League dans lequel il évoluait depuis 2023. Formé au HC Bienne, Anthony Rouiller a aussi connu les périodes phares du HC Ajoie : il était de l’équipe championne de Ligue B en 2016 avant de partir à Olten, puis de revenir dans le Jura pour décrocher le deuxième titre et la montée en National League en 2021. Il a ensuite joué deux saisons dans l’élite sous le maillot « jaune et noir » avant de rejoindre le voisin bâlois. /comm-jpi