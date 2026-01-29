Anthony Rouiller met fin à sa carrière

Anthony Rouiller dit stop après une succession de pépins physiques qui l’ont éloigné des patinoires. Le défenseur d’origine biennoise met fin à sa carrière avec effet immédiat « pour des raisons de santé », annonce ce jeudi le HC Bâle, club de Swiss League dans lequel il évoluait depuis 2023. Formé au HC Bienne, Anthony Rouiller a aussi connu les périodes phares du HC Ajoie : il était de l’équipe championne de Ligue B en 2016 avant de partir à Olten, puis de revenir dans le Jura pour décrocher le deuxième titre et la montée en National League en 2021. Il a ensuite joué deux saisons dans l’élite sous le maillot « jaune et noir » avant de rejoindre le voisin bâlois. /comm-jpi