Pierre-Edouard Bellemare : « J’ai fait l’idiot »

Pierre-Edouard Bellemare est de retour sur la glace. Le hockeyeur du HC Ajoie a participé mardi à la défaite contre Bienne et évoluera encore ce vendredi contre Rapperswil, puis dimanche à Berne, avant de rallier l’Italie pour participer aux Jeux olympiques avec la France. « Un rêve de gosse » est donc en passe de se réaliser… Mais l’attaquant de 40 ans n’aborde pas l’échéance de Milan-Cortina dans les meilleures dispositions, lui qui a été blessé pendant environ un mois : « J’ai fait l’idiot à jouer dans une situation où je n’aurais pas dû pour aider et je me suis retrouvé à aller dans le mur. Cela a été la conséquence d’une décision que j’ai prise avant Noël. Je la regrette un peu mais c’est derrière », souligne celui qui reste sur une prestation décevante à Bienne, avec un plus-minus de -3 et une influence trop légère sur le jeu ajoulot.

Malgré sa carrière hors du commun, l’expérimenté Tricolore a vécu des dernières semaines difficiles, période qui l'a marqué : « C’est peut-être la deuxième fois dans ma carrière que je loupe plus d’une semaine ou deux semaines de jeu. C’est très frustrant pour moi », indique-t-il avec le souhait à présent de rebondir. « J’ai envie d’être bon déjà ici pour être bon là-bas (ndlr : aux JO). Si je suis nul ici, je ne serai pas bon là-bas. J’ai besoin de jouer », conclut le Français. /mle