Rapperswil éteint un pâle HCA

L’équipe jurassienne a perdu 5-2 ce vendredi soir à Porrentruy contre Rapperswil, encaissant ...
Rapperswil éteint un pâle HCA

L’équipe jurassienne a perdu 5-2 ce vendredi soir à Porrentruy contre Rapperswil, encaissant son deuxième revers de la semaine.

Le HC Ajoie a peiné à amener du danger devant la cage de Melvin Nyffeler. (photo : Georges Henz) Le HC Ajoie a peiné à amener du danger devant la cage de Melvin Nyffeler. (photo : Georges Henz)

Le HC Ajoie n’a pas su rebondir. Battu après un non-match mardi à Bienne, le HCA a concédé une deuxième défaite sèche ce vendredi. Il s’est incliné 5-2 contre Rapperswil à Porrentruy. Pris à froid par un but inscrit en sortie d’une pénalité infligée à Jérémy Wick après 14 secondes, les Jurassiens ont manqué de réalisme et se sont retrouvés menés 3-0 à la mi-match. Ils ont réussi à revenir à 3-2 à la 53e minute grâce à des buts de Kilian Mottet et Christophe Cavalleri. Les Jurassiens ont même bénéficié d’une supériorité numérique pour égaliser, sans succès. Rapperswil a ensuite validé sa victoire en ajoutant deux buts dans les dernières minutes. /clo


 

