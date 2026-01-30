Rapperswil éteint un pâle HCA

Le HC Ajoie n’a pas su rebondir. Battu après un non-match mardi à Bienne, le HCA a concédé une deuxième défaite sèche ce vendredi. Il s’est incliné 5-2 contre Rapperswil à Porrentruy. Pris à froid par un but inscrit en sortie d’une pénalité infligée à Jérémy Wick après 14 secondes, les Jurassiens ont manqué de réalisme et se sont retrouvés menés 3-0 à la mi-match. Ils ont réussi à revenir à 3-2 à la 53e minute grâce à des buts de Kilian Mottet et Christophe Cavalleri. Les Jurassiens ont même bénéficié d’une supériorité numérique pour égaliser, sans succès. Rapperswil a ensuite validé sa victoire en ajoutant deux buts dans les dernières minutes. /clo