Le HCA s'endort dans la tanière de l'Ours

Le HC Ajoie s'est incliné sèchement 5-0 à Berne et part donc en pause olympique la tête basse ...
Le HCA s'endort dans la tanière de l'Ours

Le HC Ajoie s'est incliné sèchement 5-0 à Berne et part donc en pause olympique la tête basse.

Le HC Ajoie a encaissé cinq buts dimanche en terre bernoise pour le retour au jeu de son portier français Antoine Keller. (Photo : Keystone/Peter Schneider) Le HC Ajoie a encaissé cinq buts dimanche en terre bernoise pour le retour au jeu de son portier français Antoine Keller. (Photo : Keystone/Peter Schneider)

Le HC Ajoie ne parvient pas à se rebeller. Bien que soutenue par 900 supporters jurassiens, l'équipe ajoulote a perdu sèchement 5-0 à Berne, dimanche après-midi. Le HCA n'a pas été suffisamment créatif et incisif pour espérer meilleur sort sur la glace d'une équipe à la lutte pour participer aux play-in. Il n'est pas parvenu à rassembler l'énergie et les émotions requises pour régater avec les Bernois. 

De retour dans la cage ajoulote, Antoine Keller a vécu un match difficile. Ajoie dispose désormais de trois semaines de pause dédiée aux Jeux olympiques et cette trêve tombe à point nommé pour recharger les batteries et revenir avec un esprit davantage conquérant. 


